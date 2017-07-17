Frontend (JavaScript/HTML5/CSS3), Backend (PHP/Python/Perl), БД (MySql/PostgreSql/Mongo), а также веб-фреймворки и CMS
Мы команда Веб-разработчиков с опытом работы больше 10 лет.
Умеем работать с: PHP, Python,Ruby, HTML, CSS, SASS,SCSS, JavaScript, jQuery, Angular JS, Meteor JS, Perl, Bash scripting.
Базы данных: MySql, PostgreSql, Mongo, Redis,CouchDb.
Веб-фреймворки: Django, Flask, CodeIgniter, Kohana,Symfony, Zend Framework, Ruby on Rails, Yii, Laravel.
SEO-оптимизация.
Относимся к заданиям серьёзно, обеспечиваем полное удовлетворение заказчика по ТЗ, делаем сложные задачи в короткий срок, чтоб растраты клиента были минимальными, при чем уделяем большое внимание качеству сделанного
продукта.
Портфолио
- El Dorado133 просмотра
- GTF149 просмотров
- Expono153 просмотра
- Pure cleaning130 просмотров
- Blago.if.ua125 просмотров
- Http://carte-l.com/en106 просмотров
- Кафе D'alsace145 просмотров
- Joe's135 просмотров
- Stanislavske.TV135 просмотров
- Ключ-Керамик лендинг101 просмотр
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
#669
Веб-программирование
нет отзывов
$6/час
#1617