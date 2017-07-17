Frontend (JavaScript/HTML5/CSS3), Backend (PHP/Python/Perl), БД (MySql/PostgreSql/Mongo), а также веб-фреймворки и CMS

Мы команда Веб-разработчиков с опытом работы больше 10 лет.

Умеем работать с: PHP, Python,Ruby, HTML, CSS, SASS,SCSS, JavaScript, jQuery, Angular JS, Meteor JS, Perl, Bash scripting.

Базы данных: MySql, PostgreSql, Mongo, Redis,CouchDb.

Веб-фреймворки: Django, Flask, CodeIgniter, Kohana,Symfony, Zend Framework, Ruby on Rails, Yii, Laravel.

SEO-оптимизация.

Относимся к заданиям серьёзно, обеспечиваем полное удовлетворение заказчика по ТЗ, делаем сложные задачи в короткий срок, чтоб растраты клиента были минимальными, при чем уделяем большое внимание качеству сделанного

продукта.