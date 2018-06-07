Веб-разработка
Здравсвтуйте. Меня зовут Кирилл, я веб-разработчик. В верстке использую технологии HTML5, CSS3. Bootstrap grid и Flex box для адаптивности. Как препроцессор SASS в связке с Gulp. Работаю с блокчейн проектами.
В Фронтенде фреймворк jQuery
В Бекенде фреймворк PHP - Laravel, MYSQL
В Дизайне сайтов Figma или Sketch
Список выполняемых работ:
Сайт под ключ
- Сайт-визитка — от 4 дней
- Лендинг — от 4 дней
- Интернет-магазин — от 1 недели
- Персональный блог — от 1 недели
- Сайт на Tilda или Muse — от 3 дней
- Квиз-сайт — от 2 дней подробнее...
- Верстка PSD — На html/css. От 3-х дней
- Верстка под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней
- Адаптация под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней
- Игровой дизайн — от 1-й недели
- Игровой проект "OPEN CASE" — от 2-х недель
- Игровой сайт под ключ — От 2-х недель
- Дизайн сайта — от 3-х дней
- Дизайн блога — от 3-х дней
- Фирменный стиль — От 2-х недель пример...
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Портфолио
- Фирменный стиль "ALEX FEDOROV"395 просмотров