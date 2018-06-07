Веб-разработка

Здравсвтуйте. Меня зовут Кирилл, я веб-разработчик. В верстке использую технологии HTML5, CSS3. Bootstrap grid и Flex box для адаптивности. Как препроцессор SASS в связке с Gulp. Работаю с блокчейн проектами.

В Фронтенде фреймворк jQuery

В Бекенде фреймворк PHP - Laravel, MYSQL

В Дизайне сайтов Figma или Sketch

Список выполняемых работ:

Сайт под ключ

Сайт-визитка — от 4 дней

Лендинг — от 4 дней

Интернет-магазин — от 1 недели

Персональный блог — от 1 недели

Сайт на Tilda или Muse — от 3 дней

Квиз-сайт — от 2 дней подробнее...

Верстка

Верстка PSD — На html/css. От 3-х дней

Верстка под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней

Адаптация под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней

Игровые проекты

Игровой дизайн — от 1-й недели

Игровой проект "OPEN CASE" — от 2-х недель

Игровой сайт под ключ — От 2-х недель

Веб-дизайн