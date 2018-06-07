laykinkirill

Кирилл laykinkirill

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-разработка

Здравсвтуйте. Меня зовут Кирилл, я веб-разработчик. В верстке использую технологии HTML5, CSS3. Bootstrap grid и Flex box для адаптивности. Как препроцессор SASS в связке с Gulp. Работаю с блокчейн проектами.

В Фронтенде фреймворк jQuery

В Бекенде фреймворк PHP - Laravel, MYSQL

В Дизайне сайтов Figma или Sketch

Список выполняемых работ:

Сайт под ключ

  • Сайт-визитка — от 4 дней
  • Лендинг — от 4 дней
  • Интернет-магазин — от 1 недели
  • Персональный блог — от 1 недели
  • Сайт на Tilda или Muse — от 3 дней
  • Квиз-сайт — от 2 дней подробнее...
Верстка

  • Верстка PSD — На html/css. От 3-х дней
  • Верстка под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней
  • Адаптация под CMS — Wordpress, 1C Bitrix, Modx. От 3-х дней
Игровые проекты

  • Игровой дизайн — от 1-й недели
  • Игровой проект "OPEN CASE" — от 2-х недель
  • Игровой сайт под ключ — От 2-х недель
Веб-дизайн

  • Дизайн сайта — от 3-х дней
  • Дизайн блога — от 3-х дней
  • Фирменный стиль — От 2-х недель пример...

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