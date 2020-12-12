Опытный backend-разработчик с background в embedded и devops.
Выполню профессионально
- разработку архитектуры highload-проекта
- спроектирую базу данных
- разработаю качественно rest api веб-сервис
- разработаю админ панель на vuejs с удобным ui
- пишу скрипты автоматизации (парсеры, боты, cronjobs)
- разрабатываю фоновые сервисы linux (daemon)
- осуществляю настройку ci/cd pipelines (при git push развернуть проект на сервере, запуск тестов, сборка приложения и т.д.)
- произвожу перенос инфраструктуры в docker
- осуществляю внедрение метрик и централизованного сбора ошибок проекта
- консультации по любым вопросам связанным с backend, devops и разработкой ПО в целом.
Навыки
- python (django, celery, scrapy)
- goalng (echo, gin, fasthttp, centrifugo, gorrila)
- NoSQL (mongodb, redis)
- SQL (postgresql, mysql, influxdb)
- mq (rabbitmq, nsq, nats)
- devops (docker, kubernetes, bash, terraform, ansible)
- javascript es6/7 (vuejs, nodejs)
- html5/css3
Буду рад пообщаться и ответить на вопросы, контакты @memclutter, https://vk.com/memclutter, [email protected]
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