Backend/devops

Опытный backend-разработчик с background в embedded и devops.

Выполню профессионально

- разработку архитектуры highload-проекта

- спроектирую базу данных

- разработаю качественно rest api веб-сервис

- разработаю админ панель на vuejs с удобным ui

- пишу скрипты автоматизации (парсеры, боты, cronjobs)

- разрабатываю фоновые сервисы linux (daemon)

- осуществляю настройку ci/cd pipelines (при git push развернуть проект на сервере, запуск тестов, сборка приложения и т.д.)

- произвожу перенос инфраструктуры в docker

- осуществляю внедрение метрик и централизованного сбора ошибок проекта

- консультации по любым вопросам связанным с backend, devops и разработкой ПО в целом.

Навыки

- python (django, celery, scrapy)

- goalng (echo, gin, fasthttp, centrifugo, gorrila)

- NoSQL (mongodb, redis)

- SQL (postgresql, mysql, influxdb)

- mq (rabbitmq, nsq, nats)

- devops (docker, kubernetes, bash, terraform, ansible)

- javascript es6/7 (vuejs, nodejs)

- html5/css3

Буду рад пообщаться и ответить на вопросы, контакты @memclutter, https://vk.com/memclutter, [email protected]