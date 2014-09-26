Необходимо написать расширение VPN для браузера Chrome. Требования: простота использования, работоспособность, быстрота работы. Без запроса авторизации, подписок и прочего. Установил расширение в браузер, запустил, работает. Примеры: 1. RUSVPN https://chrome.google.com/webstore/detail/free-vpn-proxy-to-unblock/hipncndjamdcmphkgngojegjblibadbe 2. Windscribe https://chrome.google.com/webstore/detail/windscribe-free-proxy-and/hnmpcagpplmpfojmgmnngilcnanddlhb 3. Hide.me https://chrome.google.com/webstore/detail/hideme-proxy/ohjocgmpmlfahafbipehkhbaacoemojp/related Существует OpenSource код ...
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно создать скрипт, аналог gmogle.ru, для гугла, и яндекса. Необходимо написать скрипт, позволяющий при переходе из рекламного объявления (Яндекс Директ, Google Ads) открывать две вкладки в браузере. Первая из которых будет имитировать поисковую систему Яндекс/Google, где только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно создать скрипт, аналог gmogle.ru, для гугла, и яндекса. Необходимо написать скрипт, позволяющий при переходе из рекламного объявления (Яндекс Директ, Google Ads) открывать две вкладки в браузере. Первая из которых будет имитировать поисковую систему Яндекс/Google, где только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $500
Нужно нарисовать дизайн, сверстать, написать скрипты для лендинга, ведущего на сайт знакомств. RU и EN версии.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Нужен лендинг для сайта знакомств, несколько страниц, регистрация на сайте. За подробным ТЗ в личку. Срок выполнения - 1 неделя, оплата $100-150.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно сверстать лендинг из нескольких страниц, адаптивный для десктопа и мобильной версии сайта. Фон из множества фотографий двух размеров, посередине страницы форма регистрации, разделенная на несколько страниц/шагов. За подробным ТЗ в личку.Завершен6 лет назад
Фоновая картинка, тап на которой ведет на внешний сайт. Нужно, чтобы корректно отображалось в мобильных устройствах - телефонах и планшетах. Фоновую картинку дам. Сроки изготовления и стоимость называйте.Завершен9 лет назад
- $40
Нужно сверстать одностраничник из psd-макета. Несложный. Есть один php скрипт - форма заказа, который отправляет данные клиента на мыло и смс. Образец скрипта дам с таких же своих лендингов. Срок - 1 день. Цена - ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Одностраничный лендинг для мобильных устройств (телефоны, планшеты). Очень простой. Без скриптов, форм и прочего. Заголовок, фон, 3 строки текста, картинка, кнопка, все. Задача - чтобы правильно отображался, т.е. в размер, на всех видах мобильных устройств. ...Завершен9 лет назад
- $50
Есть лендинг, на нем несколько товаров. Нужно по теме ленда сделать шаблон для полного магазина. Движок значения не имеет. Возьмите любой бесплатный. Обязательное требование к движку - в карточке товара должен быть выбор по размеру ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно сверстать одну страницу. Дизайн нарисован, .psd есть, скину по запросу. На странице скриптов нет, нужно сохранять в базу данные, введенные клиентом в форму заказа: ФИО, телефон, емайл. В какую базу, не принципиально, хоть в ...Завершен10 лет назад
- $33
В связи с исчезновением из виду предыдущего разработчика ищется специалист по MODx. Нужно внести некоторые изменения в структуру готового сайта, а также поправить некоторые ошибки. Работы немного. Студии, посредников, больных, мастеров,находящихся в запое, имеющих больных ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищутся: опытный специалист по движкам Opencart, Prestashop (выбираю между ними), дизайнер и верстальщик, желательно в одном лице. Нужно: нарисовать дизайн, сверстать шаблон для движка, натянуть дизайн на шаблон. Либо создание дизайна и шаблона совместить. Также возможно ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад