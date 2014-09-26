nkama

Спартак nkama

 
51 годРоссия/Нижнекамск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$263
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать браузерное VPN-расширение для Chrome

    Необходимо написать расширение VPN для браузера Chrome. Требования: простота использования, работоспособность, быстрота работы. Без запроса авторизации, подписок и прочего. Установил расширение в браузер, запустил, работает. Примеры: 1. RUSVPN https://chrome.google.com/webstore/detail/free-vpn-proxy-to-unblock/hipncndjamdcmphkgngojegjblibadbe 2. Windscribe https://chrome.google.com/webstore/detail/windscribe-free-proxy-and/hnmpcagpplmpfojmgmnngilcnanddlhb 3. Hide.me https://chrome.google.com/webstore/detail/hideme-proxy/ohjocgmpmlfahafbipehkhbaacoemojp/related Существует OpenSource код ...

    DevOps
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать скрипт, аналог gmogle.ru

    Нужно создать скрипт, аналог gmogle.ru, для гугла, и яндекса.  Необходимо написать скрипт, позволяющий при переходе из рекламного объявления (Яндекс Директ, Google Ads) открывать две вкладки в браузере. Первая из которых будет имитировать поисковую систему Яндекс/Google, где только ...

    Google Ads
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать скрипт, аналог gmogle.ru

    Нужно создать скрипт, аналог gmogle.ru, для гугла, и яндекса.  Необходимо написать скрипт, позволяющий при переходе из рекламного объявления (Яндекс Директ, Google Ads) открывать две вкладки в браузере. Первая из которых будет имитировать поисковую систему Яндекс/Google, где только ...

    Google Ads
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание сайта

    $500

    Нужно нарисовать дизайн, сверстать, написать скрипты для лендинга, ведущего на сайт знакомств. RU и EN версии.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка адптивного лендинга

    $50

    Нужно сверстать лендинг из нескольких страниц, адаптивный для десктопа и мобильной версии сайта.  Фон из множества фотографий двух размеров, посередине страницы форма регистрации, разделенная на несколько страниц/шагов. За подробным ТЗ в личку.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Простая страница для мобильных устройств.

    Фоновая картинка, тап на которой ведет на внешний сайт. Нужно, чтобы корректно отображалось в мобильных устройствах - телефонах и планшетах. Фоновую картинку дам. Сроки изготовления и стоимость называйте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника

    $40

    Нужно сверстать одностраничник из psd-макета. Несложный. Есть один php скрипт - форма заказа, который отправляет данные клиента на мыло и смс. Образец скрипта дам с таких же своих лендингов. Срок - 1 день. Цена - ...

    PHP
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лендинга под мобильные устройства

    $10

    Одностраничный лендинг для мобильных устройств (телефоны, планшеты). Очень простой. Без скриптов, форм и прочего. Заголовок, фон, 3 строки текста, картинка, кнопка, все. Задача - чтобы правильно отображался, т.е. в размер, на всех видах мобильных устройств. ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать шаблон для ИМ и прикрутить к движку

    $50

    Есть лендинг, на нем несколько товаров. Нужно по теме ленда сделать шаблон для полного магазина. Движок значения не имеет. Возьмите любой бесплатный. Обязательное требование к движку - в карточке товара должен быть выбор по размеру ...

    Карточки товаров
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта

    $20

    Нужно сверстать одну страницу. Дизайн нарисован, .psd есть, скину по запросу. На странице скриптов нет, нужно сохранять в базу данные, введенные клиентом в форму заказа: ФИО, телефон, емайл. В какую базу, не принципиально, хоть в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо внести изменения в сайт на MODx

    $33

    В связи с исчезновением из виду предыдущего разработчика ищется специалист по MODx. Нужно внести некоторые изменения в структуру готового сайта, а также поправить некоторые ошибки. Работы немного. Студии, посредников, больных, мастеров,находящихся в запое, имеющих больных ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание интернет-магазина, дизайн, верстка

    Ищутся: опытный специалист по движкам Opencart, Prestashop (выбираю между ними), дизайнер и верстальщик, желательно в одном лице. Нужно: нарисовать дизайн, сверстать шаблон для движка, натянуть дизайн на шаблон. Либо создание дизайна и шаблона совместить. Также возможно ...

    OpenCartPrestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$263
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта
Как всегда все отлично! Рекомендую!
Работаем не в первый раз, делает профессионально, быстро, на замечания реагирует адекватно. В общем, респект и рекомендации.
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Разработка лендинга - дизайн, верстка, программная часть.
Работаю второй раз. Отличный заказчик. Рекомендую.
Работаю с человеком второй раз, делает лендинги, оба раза все четко, без проблем, в срок. Сплошные респекты.
Ответный отзыв
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Верстка адптивного лендинга
Хороший заказчик, четкое ТзЗ и всегда на связи. Рекомендую.
Все отлично, человек понял задачу, предложил путь реализации, и быстро реализовал.
Ответный отзыв
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Простая страница для мобильных устройств.
Заказчик хороший. Удачи и вам с сервисом ! Рекомендую.
Сделал все как надо, нормальный парнишка)). Удач в работе.
Ответный отзыв
mr_avi
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга под мобильные устройства
Все четко, быстро, оплата в срок
Сверстал быстро, хорошо, спасибо.
Ответный отзыв