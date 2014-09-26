Нужно создать скрипт, аналог gmogle.ru, для гугла, и яндекса. Необходимо написать скрипт, позволяющий при переходе из рекламного объявления (Яндекс Директ, Google Ads) открывать две вкладки в браузере. Первая из которых будет имитировать поисковую систему Яндекс/Google, где только ...