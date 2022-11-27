Требуется редизайн существующего одно страничного шаблона. Необходимо сменить колористику, изменить навигацию, шапку и кнопки, а также обновить логотип. Опыт в работе с PSD-файлами будет преимуществом.
- $50Дизайн сайтов13 заявокОткрыт22 дня назад
- $100
Требуется выполнить HTML-верстку игрового сайта с акцентом на красивый веб-дизайн. Важно, чтобы верстка соответствовала предоставленному изображению. Обратите внимание на детали и качество выполнения работы.HTML-верстка32 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта визитки с использованием адаптивного дизайна. Ожидается создание современного и удобного интерфейса, который будет легко воспринимаем пользователями.Завершенгод назад
Требуется разработка сайта-визитки из 3 страниц. Главная страница с 5 личными фотографиями и кнопками на соцсети, страница поддержки с описанием и кнопкой доната на PayPal, а также страница услуг с описанием и кнопкой для покупки 3-4 услуг. Все детали можно обсудить в приват.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $5
Необходимо обработать личную фотографию для использования в качестве аватарки бизнеса. Требуется добавить подходящий фон и провести работу с цветами для достижения профессионального вида.Обработка фотографий40 заявокЗакрытгод назад
- $20
Требуется создание промо-ролика для группы в Facebook. Задача включает видеомонтаж, который привлечет внимание аудитории и повысит вовлеченность. Ожидается качественный и креативный подход к проекту.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Шукається виконавець для накрутки підписників на спільноту у Facebook. Необхідно підвищити рейтинг у пошуку, кількість підписників - 20-100к. Вказуйте ціну та терміни виконання.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать красивый 15-секундный промо-ролик для Telegram-чата. Видеомонтаж должен быть креативным и качественным. Ожидается наличие портфолио и указание цены.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Шукаємо спеціаліста для розкрутки телеграм чату. Основна мета - залучення живих українських підписників в Італії. Важливо, щоб підписники були реальні, не фейкові, незалежно від віку. Якщо у вас є ефективні ідеї для досягнення цієї мети, розглянемо всі пропозиції.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Шукається виконавець для HTML-верстки десктопної версії онлайн-магазину електронних сигарет. В подальшому планується доробка для інших версій. Необхідно надіслати макет Figma та ТЗ для оцінки роботи.Закрыт2 года назад
Ищется исполнитель для разработки логотипа вейп-магазина. Необходим качественный и привлекательный дизайн. Исполнитель должен быть из Украины. Укажите сроки и цену.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется специалист для выполнения HTML-верстки одностраничного сайта-портфолио на основе дизайна из Figma. Необходимо также подключение сайта к выбранному движку. Ищем ответственного исполнителя с опытом работы в данной области.Закрыт3 года назад
Требуется разработка телеграм-бота для администрирования чатов. Бот должен обеспечивать контроль и управление функциями в чате. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Разработка дизайна для интернет-магазина кальянов и сопутствующих товаров. Требуется создать скромный и удобный интерфейс без тяжелых графических элементов. Примеры дизайна могут быть предоставлены.Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт2 года назад
Необходим Telegram-бот для управления чатами с функционалом фильтрации рекламы. Бот должен включать команды для блокировки пользователей, мута, предупреждений и дополнительные функции. Идеально подходит для владельцев чатов, желающих улучшить модерацию.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется помощь в установке платных программ, таких как Photoshop и Illustrator, в крякнутом виде на MacBook. Необходима инструкция или выполнение установки с учетом особенностей системы.Системное программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать мобильное приложение для iOS и Android, включающее функции чата с возможностью создания бесконечных комнат, доступных по паролю. Также необходимо создать админ-панель с широкими возможностями. Идеальный проект для опытного разработчика.Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад