orstd

Олег Руденко orstd

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
4 дня назад

Telegram - @i_bogus

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$140
выплачено фрилансерам
41%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Редизайн шаблона

    $50

    Требуется редизайн существующего одно страничного шаблона. Необходимо сменить колористику, изменить навигацию, шапку и кнопки, а также обновить логотип. Опыт в работе с PSD-файлами будет преимуществом.

    Дизайн лендинговAdobe Photoshop
    Дизайн сайтов13 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Верстка игрового сайт

    $100

    Требуется выполнить HTML-верстку игрового сайта с акцентом на красивый веб-дизайн. Важно, чтобы верстка соответствовала предоставленному изображению. Обратите внимание на детали и качество выполнения работы.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка32 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Верстка визитки

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта визитки с использованием адаптивного дизайна. Ожидается создание современного и удобного интерфейса, который будет легко воспринимаем пользователями.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сайт визитка

    Требуется разработка сайта-визитки из 3 страниц. Главная страница с 5 личными фотографиями и кнопками на соцсети, страница поддержки с описанием и кнопкой доната на PayPal, а также страница услуг с описанием и кнопкой для покупки 3-4 услуг. Все детали можно обсудить в приват.

    Создание одностраничных сайтов
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Обработать фотографию

    $5

    Необходимо обработать личную фотографию для использования в качестве аватарки бизнеса. Требуется добавить подходящий фон и провести работу с цветами для достижения профессионального вида.

    Обработка фотографийСоздание аватарок
    Обработка фотографий40 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Промо ролик

    $20

    Требуется создание промо-ролика для группы в Facebook. Задача включает видеомонтаж, который привлечет внимание аудитории и повысит вовлеченность. Ожидается качественный и креативный подход к проекту.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Накрутка фейсбук

    Шукається виконавець для накрутки підписників на спільноту у Facebook. Необхідно підвищити рейтинг у пошуку, кількість підписників - 20-100к. Вказуйте ціну та терміни виконання.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Промо ролик

    Требуется разработать красивый 15-секундный промо-ролик для Telegram-чата. Видеомонтаж должен быть креативным и качественным. Ожидается наличие портфолио и указание цены.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Розкрутити телеграм чат

    Шукаємо спеціаліста для розкрутки телеграм чату. Основна мета - залучення живих українських підписників в Італії. Важливо, щоб підписники були реальні, не фейкові, незалежно від віку. Якщо у вас є ефективні ідеї для досягнення цієї мети, розглянемо всі пропозиції.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка html css

    Шукається виконавець для HTML-верстки десктопної версії онлайн-магазину електронних сигарет. В подальшому планується доробка для інших версій. Необхідно надіслати макет Figma та ТЗ для оцінки роботи.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип

    Ищется исполнитель для разработки логотипа вейп-магазина. Необходим качественный и привлекательный дизайн. Исполнитель должен быть из Украины. Укажите сроки и цену.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка

    Требуется специалист для выполнения HTML-верстки одностраничного сайта-портфолио на основе дизайна из Figma. Необходимо также подключение сайта к выбранному движку. Ищем ответственного исполнителя с опытом работы в данной области.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Telegram bot

    Требуется разработка телеграм-бота для администрирования чатов. Бот должен обеспечивать контроль и управление функциями в чате. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта интернет магазина

    Разработка дизайна для интернет-магазина кальянов и сопутствующих товаров. Требуется создать скромный и удобный интерфейс без тяжелых графических элементов. Примеры дизайна могут быть предоставлены.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Телеграм бота

    Необходим Telegram-бот для управления чатами с функционалом фильтрации рекламы. Бот должен включать команды для блокировки пользователей, мута, предупреждений и дополнительные функции. Идеально подходит для владельцев чатов, желающих улучшить модерацию.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Free Photoshop for MacBook

    Требуется помощь в установке платных программ, таких как Photoshop и Illustrator, в крякнутом виде на MacBook. Необходима инструкция или выполнение установки с учетом особенностей системы.

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение ios android

    Требуется разработать мобильное приложение для iOS и Android, включающее функции чата с возможностью создания бесконечных комнат, доступных по паролю. Также необходимо создать админ-панель с широкими возможностями. Идеальный проект для опытного разработчика.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

shokhrukhdev
Шохрух 
25 лет
год в сервисе
Был
12 дней назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка визитки
Верстка сайтов
Было приятно работать с Олегом и его проектом.
Работал с данным человеком, сделал качественно верстку сайта, хоть и новичек но работу выполнил без проблем, человек знает свою работу, хороший срок, приемлемые цены, рекомендую и буду обращаться со следующими проектами
Ответный отзыв
NeeYomi
Илья 
26 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
год назад
Сайт визитка
Создание одностраничных сайтов
Хорошо поработали над проектом. Быстро отвечал на вопросы и перевёл оплату. Советую как надёжного заказчика!
Советую, качественно разработал дизайн, в сроки, за приемлемую цену.
Ответный отзыв
folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$25
10 баллов
2 года назад
Промо ролик
Понравилось сотрудничать. Советую
Top
Ответный отзыв
folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$25
10 баллов
2 года назад
Промо ролик
Было приятно посотрудничать. Советую.
Рекомендую, сделал рекламный ролик по Тз, в указанные сроки.
Ответный отзыв
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Заказал логотип для онлайн магазина, сделал несколько вариантов на выбор, понравились все, исполнитель имеет хороший вкус, хорошо справляется с поставленым заданием, приступил к работе сразу же и выполнил на много быстрее чем указал сроки, приятный и отзывчивый человек. Рекомендую.
Ответный отзыв