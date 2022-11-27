Требуется разработка сайта-визитки из 3 страниц. Главная страница с 5 личными фотографиями и кнопками на соцсети, страница поддержки с описанием и кнопкой доната на PayPal, а также страница услуг с описанием и кнопкой для покупки 3-4 услуг. Все детали можно обсудить в приват.