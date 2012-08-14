seagu11

Дмитрий Васильевых seagu11

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Настроить и доработать шаблон Prestashop

    $250

    Нужно настроить и доработать шаблон Prestashop под сайт мехового ателье, разместить движок на хостинге, подключить к домену. Шаблон http://themeforest.net/item/leo-fashion-prestashop-theme/6682604. 1.Заменить логотип 2.Русифицировать шрифты. 3.Изменить (доработать) меню шаблона (см. ТЗ). 4.Изменить (доработать) структуру шаблона (см. ТЗ). 5.Возможно изменить цветовую схему. 6.Прикрутить «админку». 7. ...

    Prestashop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой скетч, эскиз, набросок торгового павильона

    $50

    Нужно совсем простой эскиз торгового павильона, с полочками и продуктами, частично отрисованный с фотографии. Отрисовать в карандаше, фотошопе, как удобнее и быстрее исполнителю. Отрисовать нужно до 16.07.2013

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется срочно доделать сайт.

    $1300

    Нужно срочно доделать сайт. Уверенное знание php и mysql. Обязательный опыт работы с фреймворком Kohana (желательно и с другими подобными codeigniter, yii). Знание javascript, ajax, jquery + extjs! Необходимые навыки: mysql javascript jquery php ajax codeigniter yii extjs ...

    PHPJavascriptMySQLjQueryAjaxYiiCodeIgniterExt JS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание главной страницы сайта

    $300

    Условия Необходимо создать главную страницу сайта. Вот вариант, который не понравился: http://cs6254.userapi.com/u278052/docs/56ca4212b964/Izmenennyy_vid_glavnoy.jpg Описание: В верхней части располагается логотип и две строчки описания Seminar Group System. Ниже располагается блок платформ и разделов. С левой стороны кнопки платформ (5 шт.), при выборе ...

    FlashДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание пяти логотипов и айдентики для компании.

    Необходимо доработать пять логотипов платформ проекта и один системный логотип проекта + создать фирменный стиль (блокнот, конверт, визитка, презентация, папка, бланк компании). Прототипы логотипов выполнены своими силами, продуманы концепция и картинка, нужно улучшить визуальное восприятие ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Простой скетч, эскиз, набросок торгового павильона
Хорошо поработали.Требования четкие, оплата моментальная. Мои рекомендации коллегам.
Хороший исполнитель, задание было выполнено быстро, качественно и так как требовалось.
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