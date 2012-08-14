Нужно настроить и доработать шаблон Prestashop под сайт мехового ателье, разместить движок на хостинге, подключить к домену. Шаблон http://themeforest.net/item/leo-fashion-prestashop-theme/6682604. 1.Заменить логотип 2.Русифицировать шрифты. 3.Изменить (доработать) меню шаблона (см. ТЗ). 4.Изменить (доработать) структуру шаблона (см. ТЗ). 5.Возможно изменить цветовую схему. 6.Прикрутить «админку». 7. ...
- $250Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно совсем простой эскиз торгового павильона, с полочками и продуктами, частично отрисованный с фотографии. Отрисовать в карандаше, фотошопе, как удобнее и быстрее исполнителю. Отрисовать нужно до 16.07.2013Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1300
Нужно срочно доделать сайт. Уверенное знание php и mysql. Обязательный опыт работы с фреймворком Kohana (желательно и с другими подобными codeigniter, yii). Знание javascript, ajax, jquery + extjs! Необходимые навыки: mysql javascript jquery php ajax codeigniter yii extjs ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $300
Условия Необходимо создать главную страницу сайта. Вот вариант, который не понравился: http://cs6254.userapi.com/u278052/docs/56ca4212b964/Izmenennyy_vid_glavnoy.jpg Описание: В верхней части располагается логотип и две строчки описания Seminar Group System. Ниже располагается блок платформ и разделов. С левой стороны кнопки платформ (5 шт.), при выборе ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать пять логотипов платформ проекта и один системный логотип проекта + создать фирменный стиль (блокнот, конверт, визитка, презентация, папка, бланк компании). Прототипы логотипов выполнены своими силами, продуманы концепция и картинка, нужно улучшить визуальное восприятие ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт11 лет назад