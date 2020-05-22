Воинов Артем

Добрый день.

Пишу уникальные тексты на русском языке: статьи, пресс-релизы.

Качественно наполняю контентом интернет-магазины, опыт более 5 лет.

Примеры: autoscaners.ru , mosnapitki.ru, epusk.ru

Примеры статей

Статьи для переходов в категорию каталога интернет-сайта

https://mosnapitki.ru/market/mineralnaya_voda/gerolsteiner_germaniya/

https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=nabory_instrumentov

https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=ruletki

Статьи "О Компании"

https://mosnapitki.ru/o_magazine/

https://www.autoscaners.ru/about/

Готов к взаимодействию для решения вашей задачи и выполнению ее в согласованные сроки.

Обращайтесь по вопросам, я на связи.

С уважением, Артем.

Тел. +7 (929) 6519078

E-mail: [email protected]

Проживает: Москва

Гражданство: Россия

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

Варианты графика работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Опыт работы — 7 лет

Моснапитки

Москва, mosnapitki.ru

Август 2018 — Март 2020

Администратор сайта

Произведена аналитика целевой аудитории сайта компании Моснапитки и конкурентов. Подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.).

Осуществлен поиск точек роста трафика и конверсии.

Выполнены регулярные работы по наполнению и администрированию контента сайта:

* Создание, корректировка и наполнение категорий товаров

* Поиск, обработка и размещение фотографий

* Контроль и своевременное обновление информации на сайте компании (остатки, цены, новинки, акции и скидки, товары снятые с производства, характеристики товара)

* Работа с фильтрами и поиском на сайте: проверка ошибок, чистка фильтров (объединение синонимов, проверка значений), выведение новых свойств в фильтры

* Создание банеров для слайдера на сайте.

* Создание текстового контента - написание карточек товаров, статей и новостей, размещение на сайте компании;

* Модерация комментариев, отзывов.

Произведена SEO оптимизация сайта Компании: технический аудит, работа с панелями web-мастеров, постановка и реализация задач web-разработчикам, улучшение конверсии текстового контента для страниц сайта, заголовков и мета-описаний, наращивание ссылочной массы.

Улучшена видимость сайта, целевая аудитория, позиции и индексация сайта в поиске. Оптимизированы метатеги, ЧПУ, навигация по сайту. Обновлена карта сайта.

Осуществлен переход на адаптивную версию сайта mosnapitki.ru во взаимодействии с программистом. Разраработаны, добавлены и Наполнены Контентом инфоблоки, улучшающие комфорт и вовлеченность клиентов в покупку товара:

* Фильтры товаров по параметрам

* Акции

* Раздел и тексты компонента меню "Магазин" (о магазине, покупателям, поставщикам, акции, статьи)

* Функция товара "Заказ в 1 клик"

* Подвал сайта

* Статьи

* Линия ссылок брендов, для быстрого перехода к выборке товаров.

Баринов

Москва, remontwmeste.ru , zipfc.ru

Ноябрь 2016 — Июль 2018 1 год 9 месяцев

Администратор сайта

Выполнен переход сайта Ремонтвместе.РФ с CMS Joomla на CMS Битрикс, добавлены новые товары, улучшены продающие, поисковые и usability активности на сайте.

Разработана и реализована стратегия поискового продвижения сайта Ремонтвместе.РФ. Произведена поисковая и структурная оптимизация лендинга для оптовых продаж Remontwmeste.ru на WordPress, магазина автозапчастей Zipfc.RU (платформа abcp.ru)

Сформировано, внедрено и оптимизировано семантическое ядро, каталог сайта и фильтры товаров. Оптимизированы метатеги, ЧПУ, навигация по сайту. Обновлена карта сайта.

Проведена работа по привлечению трафика по словам, генерация новых источников привлечения клиентов на ресурсы. Улучшены позиции и индексация сайта в поиске Интернет.

Администрирование контента сайтов, ведение рекламных и SEO кампаний, отслеживание результатов.

Произведена техническая поддержка сайта: редактирование файлов взаимодействия с поисковыми системами, настройка работы функциональных блоков, антивирусная защита сайтов.

Лимарс-Р

Москва, www.limars.ru

Апрель 2016 — Октябрь 2016 7 месяцев

Контент-менеджер

Проведена аналитика целевой аудитории сайта компании Лимарс-Р и конкурентов. Подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.).

Улучшено качество органического трафика, видимость и индексация сайта в Интернет. Оптимизированы мета-теги, ЧПУ.

Выполнено администрирование контента сайта (добавление товаров, новости, баннеры, текстовые и графические материалы, каталоги, фотографии, описание) на основе мониторинга целевой аудитории магазина.

Добавлены статьи, новости, текстовые материалы в соответствии с утвержденным контентным планом.

Выполнена оптимизация контента: расширение семантического ядра ключевых слов, формирование информационных поводов, оптимизация структуры и html-кода страниц, перелинковка.

При взаимодействии с веб-студией и добавлен контент функциональных блоков (загрузка каталогов товаров, фильтров выбора товаров по параметрам, видео, акции и т.п. ).

Энергопуск

Москва, epusk.ru

Декабрь 2015 — Март 2016 4 месяца

Контент-менеджер

Выполнена Аналитика целевой аудитории сайта компании Энергопуск и конкурентов, подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.).

Осуществлен поиск точек роста трафика и конверсии сайта. Разработана стратегия поискового продвижения сайта.

Произведена оптимизация состава каталога, добавлены карточки товаров в базе программы 1С и синхронизация с интернет-магазином на CMS Битрикс.

Сформированы и добавлены статьи на актуальные для покупателей темы. Пример https://epusk.ru/articles/chastotnye-preobrazovateli/preobrazovateli-chastoty-insta/

Реализована SEO-подготовка и оптимизация html-кода контента, перелинковка. Улучшены позиции и индексация сайта в поиске Интернет. Оптимизированы метатеги, ЧПУ, навигация по сайту. Обновлена карта сайта.

Произведено наполнение воронки продаж посредством внутренней поисковой SEO оптимизации сайта и взаимодействия с подрядчиками по таргетированной рекламе.

Автосканеры

Москва, www.autoscaners.ru

Июнь 2015 — Ноябрь 2015 6 месяцев

Контент-менеджер

Произведена аналитика целевой аудитории сайта компании Моснапитки и конкурентов. Подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.).

Улучшена видимость сайта и позиции, индексация сайта в поиске. Улучшено качество органического трафика. Оптимизированы метатеги, ЧПУ, навигация по сайту. Обновлена карта сайта.

Разработана и внедрена продающая Карточка товаров, реализовано наполнение каталога интернет-магазина.

Пример товара лидера продаж:

https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=launch_x431_pro_2017_multimarochnyy_skaner

Интегрированы карточки товаров со структурой:

* Описание: назначение и конкурентные отличия товара, функции и преимущества, применяемость, комплектация.

* Уникальное предложение Компании по данному товару.

* Добавлены фильтры, характеристики и параметры товара, таблица сравнения с аналогичными моделями, схема функциональных элементов, отзывы.

* Добавлены вкладки и загружены инструкции, каталоги производителя, видео, информация где купить.

* Инфоблоки дополнения заказа: аналогичные товары категории и ценового диапазона, принадлежности и доп. комплектующие.

* Призыв к действию.

Разработаны статьи описаний к категориям каталога товаров для конвертации посетителей сайта в покупателей.

Цель: переход от выбора категории к товарам и моделям для покупки или плана действий целевой аудитории.

Пример текста категории товаров:

https://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=multimarochnye_avtoskanery_1

* Назначение, отличительные особенности, функциональные возможности.

* Применяемость и выгода от использования товара.

* Функциональные преимущества и истории успеха товаров лидеров категории товаров.

* Предложение по условиям поставки, сервису, причинам купить в интернет-магазине Компании.

* Призыв к действию.

Оптимизирован состав каталога товаров на основании семантического ядра ключевых слов.

Выполнена SEO-оптимизация контента: подбор, анализ ключевых слов и целевых URL, оптимизация html-кода страниц, анкоров, перелинковка с целью генерации лидов, улучшения позиций, конверсии.

Картул

Москва, www.car-tool.ru

Май 2013 — Май 2015 2 года 1 месяц

Контент-менеджер

Выполнена аналитика целевой аудитории сайта компании Моснапитки и конкурентов. Подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.).

Размещен, обновлен контент интернет-магазина car-tool.ru на основе систем управления Birix: добавлены карточки товаров, статьи, обновлены цены, заполнены характеристики в фильтре товаров.

Выполнена SEO-оптимизация: расширение семантического ядра ключевых слов, оптимизация html-кода страниц, перелинковка. Оптимизированы метатеги, ЧПУ, навигация по сайту. Обновлена карта сайта.

Улучшены видимость, позиции и индексация сайта в поиске Интернет.

Формирование и раскрытие на страницах эффективного контента сайта: "Уникального предложения", создание информационных поводов, повышение конверсии.

Взаимодействие с сотрудниками организации в части продуктовой информации, каталога сайта, формирования HTML шаблонов страниц, оптимизации работы программной части сайта.

Контроль эффективности контента и рекламы с применением систем аналитики и панелей вебмастера Яндекс, Google и SEO-сервисов онлайн.

Образование

Высшее

Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Москва

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

Навыки

Продвижение сайтов; Яндекс.Директ; Наполнение контентом; 1С-Битрикс; Яндекс.Метрика; SEO оптимизация; CMS; HTML; Интернет-реклама; Поисковая оптимизация сайтов; Adobe Photoshop; SEO; Администрирование сайтов; Контекстная реклама; Рерайтинг; Копирайтинг; Google AdWords; Анализ посещаемости сайтов; Грамотность; Поиск информации в интернет; Английский язык; Пользователь ПК; Деловая переписка; Internet; Организаторские навыки; 1С: Управление Торговлей; Управление интернет-проектами; Веб-аналитика; Интернет маркетинг; Медиапланирование

Дополнительная информация

Наполнение и администрирование контента сайтов.

Подробный анализ бизнеса и маркетинга Компании. Выработка Стратегии поискового продвижения сайта:

* по трафику (переходы целевых посетителей из поисковых систем, охват аудитории, учет брендов),

* продвижение сайта по словам (оптимизация видимости сайта в ТОП-10 в выдаче поисковых систем, увеличение продаж, коммерческие и брендированные запросы),

* продвижение с оплатой за действия (увеличение продажи оборота товаров, транзакции, заполнение формы обратной связи, звонок в офис компании, навигация по сайту).

SEO-аналитика сегмента и конкурентов. Поиск точек роста трафика и конверсии.

Разработка и оптимизация стратегии внутренней поисковой оптимизации сайта. Продуктовая матрица. Структура спроса. Целевая Аудитория.

Формализация маркетинговых целей. Видимость сайта, целевая аудитория, позиции и индексация сайта в поиске. Привлечение органического трафика. Лиды. Продажи.

Аудит сайта. Видимость, трафик, конверсия в лиды. Юзабилити. Навигация. Конверсия. Технические параметры. Позиции сайта в выдаче поисковых систем. Развитие коммерческих факторов ранжирования сайта.

Составление семантического ядра (с учетом семантических векторов, релевантности и истории целевых запросов). Формирование портрета целевой аудитории.

Улучшение юзабилити и поведенческих свойств сайта.

Повышение качества и полезности, оптимизация информативности и объема контента, спецпредложений на сайте.

Повышение видимости сайта в интернет по целевым запросам. Мета-теги, ЧПУ, быстрые ответы для поиска Яндекса. Улучшение навигации по сайту. Обновление карты сайта.

Внутренняя оптимизация сайта. Настройка счетчиков. Семантическая верстка. Оптимизация кода. Перелинковка. Служебные файлы. Адаптивность под мобильные устройства для Интернет. Триггеры доверия: отзывы, блог, вопросы и ответы.

Техническая поддержка и доработка функционала сайта. Оптимизация быстродействия, производительности сайта.

Сквозная аналитика всех основных KPIs. Настройка и оптимизация call-tracking.

Оптимизация внешнего продвижения: контекстная реклама, SMM, медийная реклама, баннеры, видеоролики, контент-маркетинг.

Подробный анализ посещаемости и поведения посетителей на сайте (включая тепловые карты и т.д.). Дистрибуция контента и оптимизация ссылочного профиля сайта. Копирайтинг.

Запуск и управление продвижением. Повышение траста сайта. Управление естественной ссылочной массой. Анализ поведенческих метрик. Анализ позиций конкурентов.

Управление KPI. Видимость. Трафик. Лиды. Конверсия. ROI.

Предложения по развитию проекта, повышению эффективности всего маркетинга сайта и синергии с другими промоканалами.

Отчетность. CRM. По продвижению и лидам. По развитию и улучшению сайта. Анализ конкурентов. Анализ изменения структуры поиска.

Опыт работы с различными CMS ( Bitrix, UMI, HostCMS, Opencart, WordPress) и их расширениями, в том числе рукописными.

Активный пользователь Интернета - свободная навигация в Интернете (сайты, блоги, форумы, поисковые системы).

Грамотный русский язык (устно и письменно), базовое знание английского языка.