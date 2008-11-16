Посадочная страница учебного центра. Направление тут [url=https://www.facebook.com/MTlabour/?view_public_for=101137188496186]https://www.facebook.com/MTlabour/?view_public_for=101137188496186[/url] . Нужные сервисы: Бронирование мест по дате и времени в личном кабинете . Календарь груп\занятий занятости мест. Календарь занятости и бронирование оборудованных техникой (stage) ...
- Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработка проекта в области видео_дейтинга . Модульное приложение с Web интерфейсом + Android\iOS . Похожие наработки. [url=https://www.airtime.com/]https://www.airtime.com/[/url] [url=https://jitsi.org/]https://jitsi.org/[/url][url=http://znakomstva-s-inostrancami.com/sayty/match.aspx]http://znakomstva-s-inostrancami.com/sayty/match.aspx[/url] [url=http://videochat2.ru/?utm_source=google&term=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82]http://videochat2.ru/?utm_source=google&term=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82[/url] Работа для команды. В атаче способы использования и примерный функционал. Если совсем приближенно описать....берем приложение для знакомст\видеочат, добавляем ПО для публичного ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
Утилита читает (возможно с помощью утилиты lsof) название медиа-файла проигрываемого в текущее время(по плей листу) и отправляет на сервер через интернет в базу MySql имя этого медиа-файла с параметрами(дата,время-проигрывания, имя ПК, длительность медиа-файла). ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2500
Система управления видеоконтентом ("человеческий" интерфейс и управление плеером на Linux) на основе базы данных MySql с web интерфейсом на С# (или другое на выбор исполнителя..MSSql и др). ТЗ по запросу.Базы данных3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется выполнить дизайн, верстку для сайта медицинской направленности, а также разработать (применить готовую)специализированную простую в использовании CMS (типа dotnetnuke)для управления контентом сайта. Возможно продолжительное сотрудничество Желаемые технологии: ASP.NET (MVC), MSSQL2005.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Публичная часть портала и финансовый модуль Публичная часть портала Требуется выполнить дизайн, верстку для сайта медицинской направленности, а также разработать специализированную простую в использовании CMS для управления контентом сайта. Сайт должен обладать следующими свойствами: - иметь простой, понятный, удобный, ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Разработка портала по клиент серверной технологии с применением современных инструментов реализации(ASP.NET и подобные). Суть кратко. Клиентское ПО управляет и собирает данные с "железки" и передает на сервер. Сервер обрабатывает данные сортирует в базе(колво записей ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад