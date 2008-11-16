telemak21

Владимир Чехурский telemak21

 
57 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Стандартный лендинг с элементами интернет магазина услуг

    Посадочная страница учебного центра. Направление тут [url=https://www.facebook.com/MTlabour/?view_public_for=101137188496186]https://www.facebook.com/MTlabour/?view_public_for=101137188496186[/url] . Нужные сервисы: Бронирование мест по дате и времени в личном кабинете . Календарь груп\занятий занятости мест. Календарь занятости и бронирование оборудованных техникой (stage) ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Video_dating

    Разработка проекта в области видео_дейтинга . Модульное приложение с Web интерфейсом + Android\iOS .  Похожие наработки. [url=https://www.airtime.com/]https://www.airtime.com/[/url] [url=https://jitsi.org/]https://jitsi.org/[/url][url=http://znakomstva-s-inostrancami.com/sayty/match.aspx]http://znakomstva-s-inostrancami.com/sayty/match.aspx[/url] [url=http://videochat2.ru/?utm_source=google&amp;term=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82]http://videochat2.ru/?utm_source=google&amp;term=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82[/url] Работа  для команды.  В атаче  способы использования  и примерный функционал. Если совсем приближенно описать....берем приложение для знакомст\видеочат, добавляем ПО для публичного ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Утилита мониторинга сист.медиа-плеера mplyer-2 для Linux Mint 13

    $150

    Утилита читает (возможно с помощью утилиты lsof) название медиа-файла проигрываемого в текущее время(по плей листу) и отправляет на сервер через интернет в базу MySql имя этого медиа-файла с параметрами(дата,время-проигрывания, имя ПК, длительность медиа-файла). ...

    MySQLLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Формирование плейлиста и учет вещания для INDOORTV

    $2500

    Система управления видеоконтентом ("человеческий" интерфейс и управление плеером на Linux) на основе базы данных MySql с web интерфейсом на С# (или другое на выбор исполнителя..MSSql и др). ТЗ по запросу.

    MySQLLinux
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Часть сайта на asp.net( mvc)

    Требуется выполнить дизайн, верстку для сайта медицинской направленности, а также разработать (применить готовую)специализированную простую в использовании CMS (типа dotnetnuke)для управления контентом сайта. Возможно продолжительное сотрудничество Желаемые технологии: ASP.NET (MVC), MSSQL2005.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • CMS портала и модуль платежных систем

    $1500

    Публичная часть портала и финансовый модуль Публичная часть портала Требуется выполнить дизайн, верстку для сайта медицинской направленности, а также разработать специализированную простую в использовании CMS для управления контентом сайта. Сайт должен обладать следующими свойствами: - иметь простой, понятный, удобный, ...

    CSSjQueryAjax
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Web портал по системе клиент-сервер

    $5000

    Разработка портала по клиент серверной технологии с применением современных инструментов реализации(ASP.NET и подобные). Суть кратко. Клиентское ПО управляет и собирает данные с "железки" и передает на сервер. Сервер обрабатывает данные сортирует в базе(колво записей ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmosip
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
9 баллов
9 лет назад
Утилита мониторинга сист.медиа-плеера mplyer-2 для Linux Mint 13
Постановка задачи: 5 Оплата в срок: без малейших вопросов Коммуникация: как тут сказатать.. наверное как есть - пришлось с админами очень поплясать, мда но раз таки настоили - и отзыв оставили - значит и в киеве не все CVS забыли
Заказ был сделан по пост оплате .Без всяких авансов. Что для нынешнего времени не привычно. Работа сделана быстро . После совместной борьбы с нюансами реализации протокола, удалось довести утилиту до рабочего состояния))
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