Дизайн в стиле Материал. Проект-менеджер.

Здравствуйте!

Меня зовут Валентин, я проект-менеджер и дизайнер из Украины.

По дизайну у меня узкая специализация - дизайн в стиле Material Design. Я делаю ТОЛЬКО дизайн в стиле Материал и стараюсь быть специалистом в этой нише.

Для меня дизайн - это не просто красивая картинка, это прежде всего проектирование удобного интерфейса. Мне нравится продумывать логику приложения и разрабатывать продукт, который будет полезен. Имею большой опыт менеджера проектов, потому, если я создаю дизайн, то понимаю другие процессы, связанные с ним. С 2015 года и по текущий момент я веду разработку проекта carpedia.club (компания eKen inc. Japan), а также связанного с ним мобильного приложения Carpedia.

Если вы разрабатываете приложения, то вы хорошо знаете, что создание дизайна приложения - это только часть задачи. Важно убедиться, что в действительности все работает, как планировалось. Я могу работать от создания макета до его внедрения в реальность.

И самое главное: хочу, чтобы вы гордились полученным результатом :)

Мои навыки:

1) Управление проектами (опыт 4 года).

2) Разработка дизайна в стиле Материал (опыт более 3 лет).

3) Анализ данных.

5) SEO продвижение.

6) A/B тестирование.

7) Базовые знания HTML/CSS.