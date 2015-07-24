valikkom

Валентин valikkom

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн в стиле Материал. Проект-менеджер.

Здравствуйте!

Меня зовут Валентин, я проект-менеджер и дизайнер из Украины. 

По дизайну у меня узкая специализация - дизайн в стиле Material Design. Я делаю ТОЛЬКО дизайн в стиле Материал и  стараюсь быть специалистом в этой нише.

Для меня дизайн - это не просто красивая картинка, это прежде всего проектирование удобного интерфейса. Мне нравится продумывать логику приложения и разрабатывать продукт, который будет полезен. Имею большой опыт менеджера проектов, потому, если я создаю дизайн, то понимаю другие процессы, связанные с ним. С 2015 года и по текущий момент я веду разработку проекта carpedia.club (компания eKen inc. Japan), а также связанного с ним мобильного приложения Carpedia.

Если вы разрабатываете приложения, то вы хорошо знаете, что создание дизайна приложения - это только часть задачи. Важно убедиться, что в действительности все работает, как планировалось. Я могу работать от создания макета до его внедрения в реальность.

И самое главное: хочу, чтобы вы гордились полученным результатом :)

Мои навыки:

1) Управление проектами (опыт 4 года).

2) Разработка дизайна в стиле Материал (опыт более 3 лет).

3) Анализ данных.

5) SEO продвижение.

6) A/B тестирование.

7) Базовые знания HTML/CSS.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
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Отзывы фрилансеров

2time
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизай интерфейса мобильного приложения на андроид.
Android
Работа с Валентином прошла просто замечательно. Отличный и приятный заказчик, все идеи и пожелания умеет сформулировать и объяснить. Рекомендую сотрудничать и иметь дело с Валентином.
Ярослав отличный исполнитель с которым приятно работать и который знает свое дело. Всегда был на связи и оперативно вносил корректировки в макет. Результат - качественный макет с подробной спецификацией. Спасибо.
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Mellivora
Елена 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта статьями авто тематики
Отличный заказчик: четкая постановка ТЗ, своевременная и быстрая оплата (ждать не приходится). С пониманием относится к исполнителям. Понравилось сотрудничать. Рекомендую, как очень ответственного и хорошего заказчика.
Елена отличный работник, быстро понимает поставленные задачи, очень качественно их выполняет, приятно работать с такими людьми. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв