Требуется опытный JavaScript разработчик для решения ряда задач по самописному проекту. Необходимы навыки HTML, SCSS, Gulp, Webpack, jQuery и Vue. Описание задач будет обсуждено с исполнителем. Примеры кода и желаемый уровень оплаты в час обязательно.
Здравствуйте!
Меня зовут Валентин, я проект-менеджер и дизайнер из Украины.
По дизайну у меня узкая специализация - дизайн в стиле Material Design. Я делаю ТОЛЬКО дизайн в стиле Материал и стараюсь быть специалистом в этой нише.
Для меня дизайн - это не просто красивая картинка, это прежде всего проектирование удобного интерфейса. Мне нравится продумывать логику приложения и разрабатывать продукт, который будет полезен. Имею большой опыт менеджера проектов, потому, если я создаю дизайн, то понимаю другие процессы, связанные с ним. С 2015 года и по текущий момент я веду разработку проекта carpedia.club (компания eKen inc. Japan), а также связанного с ним мобильного приложения Carpedia.
Если вы разрабатываете приложения, то вы хорошо знаете, что создание дизайна приложения - это только часть задачи. Важно убедиться, что в действительности все работает, как планировалось. Я могу работать от создания макета до его внедрения в реальность.
И самое главное: хочу, чтобы вы гордились полученным результатом :)
Мои навыки:
1) Управление проектами (опыт 4 года).
2) Разработка дизайна в стиле Материал (опыт более 3 лет).
3) Анализ данных.
5) SEO продвижение.
6) A/B тестирование.
7) Базовые знания HTML/CSS.
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