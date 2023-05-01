Нужна помощь в до настройки сайта на Joomla 1.5 1. Настроить галерею 2. Настроить яндекс карты 3. Настроить меню
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Надо перенести дизайн с укоза на джумлу 1.5.23HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно до настроить интернет магазин на Битриксе "Малый бизнес" 1. Добавить размеры и настроить их. 2. Сделать систему скидок. 3. До настроить каталог. 4. Поправить шаблон и прочие мелочи.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Надо сверстать дизайн сайта из PSD файла, под Битрикс СтартHTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо сверстать дизайн под БитриксHTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Нужно нарисовать яркий и полный дизайн сайта, а так же доработать логотип под сайт. У сайта несколько направлений услуг, для каждой услуги должна быть индивидуальная шапка. Бюджет 12.000 руб. ТЗ есть только ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать возможность заказывать N-ое количество товаров из прайс листа. К примеру проходите по прайсу, у некоторых товаров ставите количество, внизу нажимается кнопка купить. Сайт сделан на 1С Битрикс - Малый бизнес.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется перести товар из phpshop в 1-с битриксИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Логотип для фирмы занимающейся перевозкой грузов. Требование к логотипу: 1. Цвет: 70% белый, 15% синий и 15% красный. 2. Что ни быть простое легко запоминающееся, легкое, можно, что-то типа голубя. 3. ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $30
Все подробности в icq 857258Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется написание статей для 50 сайтов, тематики сайтов будут предоставлены после заключения договора. Подробности по почте [email protected] или аське 857258Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад