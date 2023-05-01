xa13iq

Сергей xa13iq

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

GennadyZ6
Геннадий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Настройка сайта
Joomla
Все прошло отлично! Рекомендую!!!
Быстро, качественно выполнил всю работу, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Требуется написание статей для 50 сайтов.
Написание статей
Спасибо за сотрудничество. Оплата в срок!
Сотрудничаю с Ксенией впервые. Работой доволен. все качественно и оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перенос дизайна
Joomla
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ - никаких недопониманий по проекту. Оплата в своевременная. Рекомендую.
Быстро, качественно выполнил всю работу, рекомендую всем!
Ответный отзыв