Вводные: Есть сайт https://palliativpro.ru/ на БУС 20.0.93. С каталогом с товарами и товарами с торговыми предложениями. Есть файловая база 1С: Управление торговлей (11.4.6.166) + 1C:CRM (3.0.14.11) с номенклатурой типа «товар» Между базой и сайтом настроен типовой ...
Доработать документ «Акт о расхождениях после поступления»
Необходимо осуществить доработку документа «Акт о расхождениях после поступления». По ТЗ
Заявки фрилансеров
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