Интеграция amoCRM + 1C

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт4 заявки495 просмотров

Нужно существующий аккаунт Амо интегрировать с 1С

Чтобы подтягивалась карточка клиента из амо 

AmoCRM
5 лет назад
guest_15953408646309
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Заявки фрилансеров

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