Необходимо сделать настройки в 1с Есть ТЗ, скину в личку Дам доступ к удаленному рабочему столу по RDP
Интеграция amoCRM + 1C
Нужно существующий аккаунт Амо интегрировать с 1С
Чтобы подтягивалась карточка клиента из амо
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