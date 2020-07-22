Доработка обмена сайта на Битриксе с базой 1С

Вводные:

Есть сайт https://palliativpro.ru/ на БУС 20.0.93. С каталогом с товарами и товарами с торговыми предложениями.

Есть файловая база 1С: Управление торговлей (11.4.6.166) + 1C:CRM (3.0.14.11) с номенклатурой типа «товар»

Между базой и сайтом настроен типовой обмен данными: из базы выгружается каталог товаров, из сайта выгружаются заказы.

На сайте есть каталог (товары и торговые предложения), созданный ранее вручную, и каталог, созданный при первичной настройке обмена (только товары, как в 1С). Рабочий каталог на сайте тот, что создан изначально вручную и имеет торговые предложения.

В 1С есть только товары. Структуры номенклатуры в 1С менять нельзя. Дополнительную характеристику создать можно.

Проблема:

База выгружает каталог только товаров с остатками. То есть информация в рабочем каталоге сайте не обновляется по понятным причинам.

Цель: настроить корректный обмен остатками.

Важный комментарий: номенклатура не будет расти или изменяться в перспективе нескольких лет. Кроме выгрузки остатков на одном-единственном складе можно ничего не учитывать. У нас есть свой прогер 1С, но он не разбирается в модуле обмена.

Мне видится, что можно:

1. Увязать товары, выгруженные из 1С, с товарами и торговыми предложениями.

2. Считывать только остаток.

3. ...

4. Profit!