Требуется помощь в отладке API на ISS 10 и 1c на веб

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Нужна помощь с настройкой авторизации поступающих запросов от стороннего веб-сервиса на веб публикацию 1с УТ11 развернутой на ISS 10-ой версии. Windows server 2016 Standard. Есть документация от разработчика стороннего сервиса и личное понимание как это технически реализовано. Не хватает навыка работы с ASP и POST GET запросами.

5 лет назад
mmsobolev
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