Доработка стандартной обработки 1С Общепит

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Доработка стандартной обработки 1С Общепит: «Загрузка из чеков Общепита» 

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) 

Конфигурация: 1С:Предприятие 8. Общепит (3.0.51.22)

8 лет назад
guest_15103822691796
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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