Конфигурация в 1С для работы студента

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт6 заявок178 просмотров

Нужно написать две простенькие конфигурации по заданию во вложении. 

Жду ваших предложений

8 лет назад
serg777voroncov
Сергей 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров