1C УТ доступ через браузер "Использование модальных окон запрещено"

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Закрыт3 заявки227 просмотров

1C УТ 3.1 Украина (аналог УТ 11 для РФ)

платформа 8.3

При доступ через браузер и выборе полей, где в приложени выскакивает окошечко - появляется ошибка: "Использование модальных окон запрещено".

8 лет назад
VVitovt
Тицкий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров