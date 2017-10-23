Доработка каталога на сайте. 1С Битрикс

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Закрыт2 заявки197 просмотров

Необходимо доработать каталог на сайте  https://www.boberhouse.ru/.

1. Создать страницу "По брендам" с переходом на товарные группы и сами товары.

2. Убрать лишнюю вложенность (именно бренды) в основном каталоге.

8 лет назад
dianada
Диана 
42 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров