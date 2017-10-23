Задачи: 1. В пустую базу добавить: - в окно выставления счета столбики (Скидка/наценка, цена покупки, прибыль), а также сумма прибыли внизу. - в окно выставления счета дополнительные графы - доставка( не влияет ...
Доработка каталога на сайте. 1С Битрикс
Необходимо доработать каталог на сайте https://www.boberhouse.ru/.
1. Создать страницу "По брендам" с переходом на товарные группы и сами товары.
2. Убрать лишнюю вложенность (именно бренды) в основном каталоге.
Заявки фрилансеров
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