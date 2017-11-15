Задачи: 1. В пустую базу добавить: - в окно выставления счета столбики (Скидка/наценка, цена покупки, прибыль), а также сумма прибыли внизу. - в окно выставления счета дополнительные графы - доставка( не влияет ...
Разделение артикула и названия номенклатуры в 1С 7.7 Торговля и склад
Нужно сделать разделение артикула и названия номенклатуры.
Прошу сразу указывать сроки и стоимость работ.
Есть и другие задачи которые готов обсудить при успешном выполнении данного проекта.
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