Разделение артикула и названия номенклатуры в 1С 7.7 Торговля и склад

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Завершен7 заявок238 просмотров

Нужно сделать разделение артикула и названия номенклатуры.

Прошу сразу указывать сроки и стоимость работ.

Есть и другие задачи которые готов обсудить при успешном выполнении данного проекта.

8 лет назад
kpn-13
Павел 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denis1984
Денис 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
Денис специалист в своем деле. Делает быстро, дает дельные советы, понимает с полу слова. Результат гарантированно отличный. Буду обращаться еще не раз. За работу благодарен.
Отличный заказчик. Рекомендую. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

denis1984
Денис 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
ТОП-5
1С-программирование