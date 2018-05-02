Сделать 3Д визуализацию жилого дома с отделкой из лепнины

Есть готовый построенный дом без отделки. Нужно выполнить красивые и эффектные визуализации этого дома (3ДМакс не обязательно, хватит рендеров из Артлантиса или Люмиона). Из исходных данных – фото дома и частично размеры на фото. Точное соответствие размерам не важно. Отделка будет штукатурка и по ней элементы фасадного декора из пенопласта (под лепнину). Требуется создать модель дома и предоставить 1-2 варианта отделки из лепнины, с возможной последующей правкой от собственника (по его желанием и замечаниям).

Срок выполнения – до 18.00 Мск 07 мая 2018 г.