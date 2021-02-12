Баннер для Google Ads

БаннерыЗакрыт11 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать баннер разных форматов для Google Ads.

Для чего: для продвижения мобильного приложения rentaapp.net - мобильное приложение для управления своей арендной недвижимостью.

Для кого:  35-45 женщины/мужчины среднего достатка, у которых в собственности 2-5 собственных квартир.

Креатив:

"Сдаешь в аренду свою недвижимость?"

"Экономь 2 часа времени ежемесячно при помощи Renta App!"

Информация для графического креатива:

1й вариан: Renta App это калькулятор коммуналки + записная книжка + календарь с напоминаниями + храниище для фото (примерная картинка как должна выйти во вложении)

2й вариант: Джеки Чан, который держиться за голову как мем https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg. Только Джеки Чана использовать нельзя, естественно. Только стоковую картинку бесплатную или патную можно обсудить.

Форматы баннеров: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096

Больше информации про продукт в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=pCXzPbFQYNU

Жду ваших предложений, господа.

С уважением, Сергей.

3 года назад
MEHAS
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
  • Похожие заказы

  • Нужно разработать баннер для печати

    $10

    Нужен романтический подарок на годовщину. Задумка - звездное небо над городом в день нашей встречи. (Ниже прикреплю фото для полного понимания). Детали работы обговорим лично.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 3 баннера для оформления Авито

    Задача: Создать 3 баннера, в единый стиль. Компания занимается продаже фильтров для воды /* важный момент компания продает фильтры не только для дома, но для предприятия Основной сайт компании: https://biokit.ru/ Куда всё ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Баннер-новость ТСК

    Баннер-реклама на сайте tsk.ua С новостью об том, что стал доступен к заказу аналог ( не оригинал ) запчастей для автомобилей Тесла.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннеры для сайта

    1. Размеры баннера: 1408x470 px  Информация на баннере: Доставка по г. Алматы до 21:00  2. Размеры баннера: 1408x470 px  Дрели и Шуруповерты  Можно оформить в рассрочку  12 месяцев гарантия  сайт altorshop.kz

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать два баннера для интернет магазина по продаже шин и дисков

    Добрый день. Нужно разработать два баннера для интернет - магазина по продаже шин и дисков. Адрес сайта для информации: https://yo1.ru/ Размеры баннеров: 2000 х 680 px И желательно чтобы по краям были небольшие отступы , чтобы при небольшом масштабировании ...

    Баннеры42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка баннеров

    $20

    Необходимо создать 5 баннеров в соответствии с тематикой сайта. Сфера деятельности - строительный магазин.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать баннер

    $10

    Здравствуйте. Нужно создать баннер для компании занимающейся установкой охранных систем. Размер баннера: 1153х110 пикселей Баннер будет размещен на этом форуме hf.ua, под шапкой. Чтобы цветовая схема соответствовала цветам форума и ярко выделялась на фоне форума. На сайте должно быть написано следующее: 1. ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад