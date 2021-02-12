Баннер для Google Ads

Нужен романтический подарок на годовщину. Задумка - звездное небо над городом в день нашей встречи. (Ниже прикреплю фото для полного понимания). Детали работы обговорим лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннер разных форматов для Google Ads.
Для чего: для продвижения мобильного приложения rentaapp.net - мобильное приложение для управления своей арендной недвижимостью.
Для кого: 35-45 женщины/мужчины среднего достатка, у которых в собственности 2-5 собственных квартир.
Креатив:
"Сдаешь в аренду свою недвижимость?"
"Экономь 2 часа времени ежемесячно при помощи Renta App!"
Информация для графического креатива:
1й вариан: Renta App это калькулятор коммуналки + записная книжка + календарь с напоминаниями + храниище для фото (примерная картинка как должна выйти во вложении)
2й вариант: Джеки Чан, который держиться за голову как мем https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg. Только Джеки Чана использовать нельзя, естественно. Только стоковую картинку бесплатную или патную можно обсудить.
Форматы баннеров: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096
Больше информации про продукт в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=pCXzPbFQYNU
Жду ваших предложений, господа.
С уважением, Сергей.
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