Баннер для Google Ads

Необходимо создать баннер разных форматов для Google Ads.

Для чего: для продвижения мобильного приложения rentaapp.net - мобильное приложение для управления своей арендной недвижимостью.

Для кого: 35-45 женщины/мужчины среднего достатка, у которых в собственности 2-5 собственных квартир.

Креатив:

"Сдаешь в аренду свою недвижимость?"

"Экономь 2 часа времени ежемесячно при помощи Renta App!"

Информация для графического креатива:

1й вариан: Renta App это калькулятор коммуналки + записная книжка + календарь с напоминаниями + храниище для фото (примерная картинка как должна выйти во вложении)

2й вариант: Джеки Чан, который держиться за голову как мем https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%BC-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD.jpg. Только Джеки Чана использовать нельзя, естественно. Только стоковую картинку бесплатную или патную можно обсудить.

Форматы баннеров: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096

Больше информации про продукт в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=pCXzPbFQYNU

Жду ваших предложений, господа.

С уважением, Сергей.