Автозаполнение форм

$20
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Завершен7 заявок771 просмотр

Здравствуйте товарищи!!!

Занимаясь определеным спектром юридических услуг часто приходится заполнять типовые заявления, бланки, заявки, запросы, отчеты, договора и т. д. Занимаюсь услугами в сфере недвижимого имущества, в этой сфере основная часть форм документов установлена законом, и на каждого клиента требуется как правило более десятка разных заполненных форм!

Частично я эту проблему решил с применением MS Excel, но моя система не справляется с растущем документооборотом!

У меня есть списки в MS Access людей, объектов недвижимости, организаций и т. д. Хотелось бы создать формы документов, которые бы заполнялись данными путем выбора из этих списков соответствующего человека, объекта недвижимости, организации...

Также выбором организации или соответствующего контакта из MS Outlook заполнялась форма для печати на почтовом конверте...

Вопросы по [email protected]

15 лет назад
zemli
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dashkitol
Дарья 
33 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
ок

Заявки фрилансеров

Dashkitol
Дарья 
33 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад

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