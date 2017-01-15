Требуется модифицировать программу на c++ builder Нужно переписать уже готовую работу на генерирование приходных кассовых ордеров под счет-фактуры. Скрины того что требуется прилагаются. Интерфейс можно оставить прежний. ...
Автозаполнение форм
Здравствуйте товарищи!!!
Занимаясь определеным спектром юридических услуг часто приходится заполнять типовые заявления, бланки, заявки, запросы, отчеты, договора и т. д. Занимаюсь услугами в сфере недвижимого имущества, в этой сфере основная часть форм документов установлена законом, и на каждого клиента требуется как правило более десятка разных заполненных форм!
Частично я эту проблему решил с применением MS Excel, но моя система не справляется с растущем документооборотом!
У меня есть списки в MS Access людей, объектов недвижимости, организаций и т. д. Хотелось бы создать формы документов, которые бы заполнялись данными путем выбора из этих списков соответствующего человека, объекта недвижимости, организации...
Также выбором организации или соответствующего контакта из MS Outlook заполнялась форма для печати на почтовом конверте...
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