Copying to tmp table - запросы нагружают процессор mysql, cpu на 100%

На сервере большая нагрузка базы данных, в консоли MySQL видно множество запросов данного характера:

Copying to tmp table | SELECT dle_comments.id, post_id, dle_comments.user_id, date, autor as gast_name, dle_comments.email as gast_email, text, ip, is_register,

dle_comments.rating, dle_comments.vote_num, dle_comments.parent, name,

dle_users.email, news_num, comm_num, user_group, lastdate, reg_date,

signature, foto, fullname, land, xfields FROM dle_comments LEFT JOIN

dle_users ON dle_comments.user_id=dle_users.user_id WHERE

dle_comments.post_id = '150' AND dle_comments.approve=1 ORDER BY

dle_comments.id ASC

Нужно исправить базу данных. Сайт на движке DLE.