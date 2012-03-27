Импорт данных в БД из различных источников.

Описание в составе: 2.1. Титутльный лист, содержащий название проекта, дату начала и дату окончания проекта. 2.2. Оглавление. 2.3. Задание на курсовой проект. 2.4. Краткое описание разрабатываемого продукта (2-3 абзаца). 2.5. Анализ требований: 2.5.1. ...
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Есть СУБД на Firebird, есть много данных для этой СУБД, требуется написать программу для импорта данных в базу из различных источников.
Для начала источник- книга xls с несколькими листами.
Данные надо разложить в несколько связанных таблиц. На листе хранятся данные сразу для нескольких таблиц.
В таблице надо искать совпадение и уже имеющиеся данные требуется обновлять, отсутствующие добавлять к ним прикреплять записи в подчиненных таблицах.
Правила импорта будут описываться постепенно, так как данные очень разнородные и хранятся в разных форматах или с ошибками.
Например местами Фамилия Имя Отчество в разных столбцах, иногда ФамилияИО в одно слово, даты в формате 30032012 и.т.д.
В связи с этим в программе должен быть реализован удобный конструктор, позволяющий описать правила импорта, а так-же анализатор некорректных данных, не прошедших проверку правилами импорта, позволяющий руками поправить данные перед импортом, или исправить правила.
В идеале требуется создать максимально автономный импортер данных, который будет анализировать данные и сам догадываться о содержании столбцов.
Проект на данном этапе сложно описывается по срокам, поэтому предполагаю посуточную оплату в размере 2000р. в сутки с обязательным отчетом о проделанной работе в краткой форме.
Так-же требуется помощь в настройке СУБД - отличное знание SQL обязательно.
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