Импорт данных в БД из различных источников.

Есть СУБД на Firebird, есть много данных для этой СУБД, требуется написать программу для импорта данных в базу из различных источников.

Для начала источник- книга xls с несколькими листами.

Данные надо разложить в несколько связанных таблиц. На листе хранятся данные сразу для нескольких таблиц.

В таблице надо искать совпадение и уже имеющиеся данные требуется обновлять, отсутствующие добавлять к ним прикреплять записи в подчиненных таблицах.

Правила импорта будут описываться постепенно, так как данные очень разнородные и хранятся в разных форматах или с ошибками.

Например местами Фамилия Имя Отчество в разных столбцах, иногда ФамилияИО в одно слово, даты в формате 30032012 и.т.д.

В связи с этим в программе должен быть реализован удобный конструктор, позволяющий описать правила импорта, а так-же анализатор некорректных данных, не прошедших проверку правилами импорта, позволяющий руками поправить данные перед импортом, или исправить правила.

В идеале требуется создать максимально автономный импортер данных, который будет анализировать данные и сам догадываться о содержании столбцов.

Проект на данном этапе сложно описывается по срокам, поэтому предполагаю посуточную оплату в размере 2000р. в сутки с обязательным отчетом о проделанной работе в краткой форме.

Так-же требуется помощь в настройке СУБД - отличное знание SQL обязательно.

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