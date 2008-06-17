Локальная база данных для кадрового центра

Почему Кадровый центр?

Мое предприятие делится на 2 отдела

-направление рекрутинг и трудоустройство

соостветственно клиенты и соискатели и работодатели.

До сих пор база данных велась и ведется в MS Аксесе (анкетные данные соискателей)

и в Екселе – данные работодателей и их вакансий

Заинтересованным вышлю табличные значение и остальные подробности.

Цель: Создать локальную версию программы для автоматизации работы, объединяющую одних и других клиентов кадрового центра с возможностью отчетов по работе менеджеров - (сколько принял вакансий, сколько выдал направлений,кому. Сколько закрыл вакансий. За день-неделю-месяц),

формирования експорта и импорта данных с/на сайт - Лучше конечно автоматизированный, потому-что в основном сами менеджеры будут обновляться.

Должны прикрепляться фото к резюме и лого к работодателям - в Jpeg, gif.

База в наст время 5000-соискателей в MS Access, должен быть добавлен мониторинг клиента - откуда зашел(интернет,СМИ,знакомыхРекомендация, др.) и его статус (платник, должник, бесплатник, VIPклиент).

В качестве неплохого примера, склоняюсь к QuickJobParser v4.0 CRM. Его можно бесплатно скачать - http://ultrabyte.ru/ - но нужно дописать больше данных для соискателей, к прим №анкеты-оплата договора-выданаКвитанция№- и т.д.

PS-имеется модуль com_joob для Joomla CMS. Сейчас тестируется на сайте http://kaimpuls.com Веду с разработчиком активную переписку по адаптации. В приложении настройки єкспорта импорта данных в компонент