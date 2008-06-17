Создание базы данных для автоматизации работы менеджера круинговой компании
Локальная база данных для кадрового центра
Почему Кадровый центр?
Мое предприятие делится на 2 отдела
-направление рекрутинг и трудоустройство
соостветственно клиенты и соискатели и работодатели.
До сих пор база данных велась и ведется в MS Аксесе (анкетные данные соискателей)
и в Екселе – данные работодателей и их вакансий
Заинтересованным вышлю табличные значение и остальные подробности.
Цель: Создать локальную версию программы для автоматизации работы, объединяющую одних и других клиентов кадрового центра с возможностью отчетов по работе менеджеров - (сколько принял вакансий, сколько выдал направлений,кому. Сколько закрыл вакансий. За день-неделю-месяц),
формирования експорта и импорта данных с/на сайт - Лучше конечно автоматизированный, потому-что в основном сами менеджеры будут обновляться.
Должны прикрепляться фото к резюме и лого к работодателям - в Jpeg, gif.
База в наст время 5000-соискателей в MS Access, должен быть добавлен мониторинг клиента - откуда зашел(интернет,СМИ,знакомыхРекомендация, др.) и его статус (платник, должник, бесплатник, VIPклиент).
В качестве неплохого примера, склоняюсь к QuickJobParser v4.0 CRM. Его можно бесплатно скачать - http://ultrabyte.ru/ - но нужно дописать больше данных для соискателей, к прим №анкеты-оплата договора-выданаКвитанция№- и т.д.
PS-имеется модуль com_joob для Joomla CMS. Сейчас тестируется на сайте http://kaimpuls.com Веду с разработчиком активную переписку по адаптации. В приложении настройки єкспорта импорта данных в компонент
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