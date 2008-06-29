Небольшая форма для MS Access 2003

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен3 заявки218 просмотров

Нужна форма, которая позволяет выбрать:

1. клиента (из таблицы clients)

2. тип его автомобиля (из таблицы cars)

3. тип запчасти (из таблицы spare parts), *причeм надо выводить только список запчастей, соответствующих автомобилю, выбранному на шаге 2*. именно здесь у меня нет навыков, а просматривать весь список запчастей не хочется.

Результат выбора помещается в таблицу orders.

Структура таблиц прилагается.

Оплата через Moneybookers или Paypal.

17 лет назад
DKCH
59 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранные исполнители

Xopek
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$4
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка задачи + все готово для начала работы. Оплата мнговенно. Будем сотрудничать!
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$5
Отличный исполнитель ! Immer wieder !
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Заявки фрилансеров

Xopek
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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