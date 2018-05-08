Нужна программа для переноса данных с сайта в эксель

$40
Базы данныхЗакрыт15 заявок191 просмотр
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Нужен алгоритм/программа для переноса данных с сайта в эксель, название, описание товара и характеристики. Нужна будет одноразово. Подробнее могу рассказать в скайпе. 

6 лет назад
_____wr_____
Елена 
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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