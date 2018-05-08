Всем доброго времени суток! необходимо собрать E-Mail адреса продавцов с сайта alibaba.com, в категории USB Flash Drives. Кто сможет выполнить, отпишитесь пожалуйста. Сам я не тех.специалист, но лично я это представляю так: Парсер открывает строку со ссылкой на ...
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Нужны лиды с сайтов iqoption.com и trade12.com.ГЕО - Европи.
Поля которые нужно:
- ФИО
- номер телефона
цена договорная
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