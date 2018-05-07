Собрать E-Mail поставщиков с alibaba.com!

Всем доброго времени суток!

необходимо собрать E-Mail адреса продавцов с сайта alibaba.com, в категории USB Flash Drives. Кто сможет выполнить, отпишитесь пожалуйста.

Сам я не тех.специалист, но лично я это представляю так:

Парсер открывает строку со ссылкой на продавца, затем открывает Contact Supplier, затем открывает Contacts, затем открывает строку «website», затем открывает строку «Contact Us», затем копирует E-Mail и сохраняет