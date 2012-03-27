Партнерский ИМ на базе нескольких магазинов

Есть СУБД на Firebird, есть много данных для этой СУБД, требуется написать программу для импорта данных в базу из различных источников. Для начала источник- книга xls с несколькими листами. Данные надо разложить в несколько связанных таблиц. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать партнерский интернет-магазин.
Задача следующая:
1) парсинг баз данных нескольких интернет-магазинов в одну свою базу (с автоматическим обновлением раз в 1-7 дней),
2) с возможностью добавлять в базу свои параметры товаров для дальнейшего поиска по ним,
3) в результатах поиска отображение ссылок на несколько ИМ, в которых есть этот товар с указанием цены.
Магазин может быть на любом движке, в том числе платном (выберем то, что порекомендуете для более простого и эффективного выполнения задачи).
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