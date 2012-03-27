Партнерский ИМ на базе нескольких магазинов

$500
Базы данныхЗакрыт4 заявки215 просмотров
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Нужно сделать партнерский интернет-магазин.

Задача следующая:

1) парсинг баз данных нескольких интернет-магазинов в одну свою базу (с автоматическим обновлением раз в 1-7 дней),

2) с возможностью добавлять в базу свои параметры товаров для дальнейшего поиска по ним,

3) в результатах поиска отображение ссылок на несколько ИМ, в которых есть этот товар с указанием цены.

Магазин может быть на любом движке, в том числе платном (выберем то, что порекомендуете для более простого и эффективного выполнения задачи).

12 лет назад
maryl
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
avhada
Артур 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов(-2)
12 лет назад
$400
5 дней
Увы, проект провален.
Задание было поставлено чётко. С оплатой никаких проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
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