Партнерский ИМ на базе нескольких магазинов

Нужно сделать партнерский интернет-магазин.

Задача следующая:

1) парсинг баз данных нескольких интернет-магазинов в одну свою базу (с автоматическим обновлением раз в 1-7 дней),

2) с возможностью добавлять в базу свои параметры товаров для дальнейшего поиска по ним,

3) в результатах поиска отображение ссылок на несколько ИМ, в которых есть этот товар с указанием цены.

Магазин может быть на любом движке, в том числе платном (выберем то, что порекомендуете для более простого и эффективного выполнения задачи).