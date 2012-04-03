Приватный проект для Молоковских Сергея (molokovs)

Требуется опытный программист, разбирающийся в оптимизации БД (структуры, индексах, настройках) и запрросов к ней. Это основная оптимизация. Также если вы разбираетесь в оптимизации отдачи посетителям статики и другого контента с оптимальным кешированием, то это тоже не ...