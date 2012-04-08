Простейшая БД (PHP+MySQL)

$150
Базы данныхЗавершен4 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Простейшая БД (PHP+MySQL) c функциями:

• добавление записи

• редактирование записи

• Удаление записи

• Поиск по записям

Подробнее в техническом задании (ТЗ)

Просьба в заявке указывать желаемую сумму и время выполнения.

PHPMySQL
12 лет назад
prince5
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sergcloud
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$40
3 дня
Сергей - настоящий профессионал в MySQL и PHP - сделал проект быстро и качественно. Учёл ВСЕ мои пожелания по проекту.
ок
  • Похожие заказы

  • Партнерский ИМ на базе нескольких магазинов

    $500

    Нужно сделать партнерский интернет-магазин. Задача следующая: 1) парсинг баз данных нескольких интернет-магазинов в одну свою базу (с автоматическим обновлением раз в 1-7 дней), 2) с возможностью добавлять в базу свои параметры товаров для дальнейшего поиска по ним, 3) в ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Импорт данных в БД из различных источников.

    $1000

    Есть СУБД на Firebird, есть много данных для этой СУБД, требуется написать программу для импорта данных в базу из различных источников. Для начала источник- книга xls с несколькими листами. Данные надо разложить в несколько связанных таблиц. ...

    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно описание программы разработанной на 1С 8.2

    $80

    Описание в составе: 2.1. Титутльный лист, содержащий название проекта, дату начала и дату окончания проекта. 2.2. Оглавление. 2.3. Задание на курсовой проект. 2.4. Краткое описание разрабатываемого продукта (2-3 абзаца). 2.5. Анализ требований: 2.5.1. ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Формирование базы данных

    Формирование базы данных в виде оригинальных каталогов автозапчастей. Для примера сайты: exist.ru, realoem.com Опыт работы с БД и примеры работ обязательны.

    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать систему контроля версий заданной БД

    $100

    Использовать СУБД MySql. Писать на языке Java. Использовать Метод уподобления структуры БД исходному коду или Метод инкрементных изменений. Нужен простецкий интерфейс, в командной строке, никакой графики, хотя бы с тем же commit, rollback, ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка БД в FoxPro

    $50

    необходимо разработать БД для управленческого учета малого предприятия, суть в том, чтобы выводить на печать и хранить в базе некоторые документа, а именно приходные, расходные накладные, кассовые расходные и приходные ордера, счет-фактура и их отчетности. если ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Экспорт данных из Excel в Mysql

    Написать PHP скрипт для обработки файла exel и ввода данных в таблицы mysql. в exel есть поля таблицы: Телефон Адрес Организация Категория в mysql есть таблица markers c такими же полями. Требуется: 1. привести данные внутри каждого поля к ...

    MySQL
    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен небольшой файл в Excel или любой базе

    Ситуация / работа вот в чем: Небольшой социальной организации нужна простая компьютерная программа, а точнее файл Excel для ведения списков членов этой организации. Все что нужно – по каждому члену заполнение стандартных полей / карточки или ...

    Базы данных6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад