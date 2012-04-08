Нужно сделать партнерский интернет-магазин. Задача следующая: 1) парсинг баз данных нескольких интернет-магазинов в одну свою базу (с автоматическим обновлением раз в 1-7 дней), 2) с возможностью добавлять в базу свои параметры товаров для дальнейшего поиска по ним, 3) в ...
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Простейшая БД (PHP+MySQL) c функциями:
• добавление записи
• редактирование записи
• Удаление записи
• Поиск по записям
Подробнее в техническом задании (ТЗ)
Просьба в заявке указывать желаемую сумму и время выполнения.
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