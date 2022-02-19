Сформировать базу (Linkedin)

нужно доработать код при использовании добавляет в стопчик SQL. нужно доработать код что бы регистр строки + стопчик= добавлял даные()
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Необходимо найти компании в Linkedin по заданным критериям поиска (запроса)
Рассматриваем только с опытом подобных задач в LinkedIn.
Просьба в отклике обязательно указать опыт с LinkedIn.
- База - до 1000 клиентов с их последующим структурированным внесением в Google Sheet.
- Есть оплачиваемый тестовый период для оценки качества работы. 1000р. (10 шт).
- После проверки качества работы - отдаю заказ
Детальное описание Критерий и шаблон таблицы вышлю в ЛС
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