Сформировать базу (Linkedin)

Нужна консультация по телеграм/скайп от специалиста по следующим вопросам: нужна база данных в которой будут храниться посты для телеграм каналов эти посты должны выгружаться туда автоматически по заранее прописанным алгоритмам соответственно, нужно понимать - какая база данных - ...