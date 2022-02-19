Сформировать базу (Linkedin)

$126
Базы данныхЗакрыт1 заявка601 просмотр
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Необходимо найти компании в Linkedin по заданным критериям поиска (запроса)

Рассматриваем только с опытом подобных задач в LinkedIn.

Просьба в отклике обязательно указать опыт с LinkedIn.

- База - до 1000 клиентов с их последующим структурированным внесением в Google Sheet. 

- Есть оплачиваемый тестовый период для оценки качества работы. 1000р. (10 шт). 

- После проверки качества работы - отдаю заказ 

Детальное описание Критерий и шаблон таблицы вышлю в ЛС

2 года назад
vectomil
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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