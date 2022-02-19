Консультация по базе данных

Вы нам подходите, если имели опыт работы с iiko, rkeeper, mssql, c#, python Проект можно реализовать посредством ftp выгрузки, которая в данный момент функционирует, но нужно будет решать вопрос с размерностью файлов. Необходимо разработать Модуль ...
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Нужна консультация по телеграм/скайп от специалиста по следующим вопросам:
нужна база данных в которой будут храниться посты для телеграм каналов
эти посты должны выгружаться туда автоматически по заранее прописанным алгоритмам
соответственно, нужно понимать
- какая база данных
- как туда загружать посты
- как прописать алгоритм их выгрузки в каналы
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