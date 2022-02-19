Интеграция вендинговой выгрузки Unicum с RKeeper 7 и StoreHouse (iiko)

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Проект можно реализовать посредством ftp выгрузки, которая в данный момент функционирует, но нужно будет решать вопрос с размерностью файлов.

Необходимо разработать Модуль для организации процесса выгрузки данных о реализации продукции из ПО управления вендинговыми автоматами Uonline (далее – ПО) в Storhouse источников ЕКХД в структуры пакетов файлов согласованных форматов.

В функции модуля выгрузки входит:

• управляемая метаданными выгрузка данных систем-источников Заказчика;

online.unicum.ru (веб интерфейс ПО)

• формирование файловых пакетов данных, в соответствии с требованиями и согласованной спецификацией на выгрузку;

Модуль выполняет свои функции для всех СУБД источника (EVA-DTS), поддерживающих вендинговый интерфейс и совместимых со стандартом.

Файловый ресурс представляет собой полностью пассивный компонент, т. е. соединение с файловым сервером всегда происходит по инициативе модуля выгрузки. Файловый ресурс доступен по API SH5 https://docs.rkeeper.ru/sh5/ru/api 

Продажи R-Keeper импортируются в Store House при помощи приложения QushMan.exe либо вручную, либо автоматически.

Приложение QushMan.exe предназначено для настройки и выполнения импорта из накопительной базы R-Keeper.

После настроек правил импорта, сам импорт может быть запущен как вручную, так и автоматически.

За процесс импорта отвечает сервер QushSvc.exe, который может быть запущен как служба или вручную.

Один сервер может выполнять задания на импорт из разных баз данных R-Keeper в одну базу Store House, из одной базы R-Keeper в несколько баз Store House и из нескольких баз R-Keeper в соответствующие базы Store House.

Для запуска импорта вручную в приложении QushMan.exe после настройки параметров импорта создайте задание на импорт.

Функциональные требования к модулю

Модуль выполняет следующие функции:

Получая готовый файл вендинговой выгрузки модуль преобразует его в читаемый SH5 формат.

- Выгрузка консистентного пакета данных. Файлы данных сохраняются в сжатом виде.

В сх5 данные о продажах от ПО должны выгружать в виде заявок https://docs.rkeeper.ru/sh5/ru/pol-zovatel-skaya-dokumentatsiya/kal-kulyatsiya-i-skladskoj-uchet/zayavki/importirovannye-zayavki

- Проверка полноты и неизменности структур источника. Проверка осуществляется полным сравнением структур Источника с настройками управляющих метаданных Модуля выгрузки.

- Проверка актуальности и неизменности настроечных метаданных. Проверка осуществляется путём сравнения файлов управляющих метаданных Модуля выгрузки с актуальной продуктивной копией на сервере контроля версий.

- Финальный вариант приложения должен выполнять выгрузку и автоматическую расшифровку данных, выдавая готовые документы-заявки в Store House 5.

Заявка в СХ содержит следующий набор реквизитов:

Реквизиты самой заявки:

- информация об импорте заявки, формат реквизита – чек бокс;

- информация об обработке заявки, формат – чек бокс;

- номер заявки, формат – число, присваивается автоматически при создании заявки в СХ, маска – ХХХХ

- Период дня (период создания заявки), формат – текст, выбор значения из списка

И т.д.

Реквизиты сущности «Товары», содержащиеся в заявке:

- № п/п (порядковый номер товара в заявке), формат – число, присваивается автоматически при включении записи о товаре в заявку.

- код (код товара в СХ), формат – число, присваивается автоматически при заведении товара в СХ

И т.д.

При создании заявки СХ по данным ПО, фактические значения реквизитов ПО должны записываться в заявку СХ в соответствии с нижеприведенной таблицей сопоставления реквизитов

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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