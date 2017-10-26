Нужна для благих целей, не пропаганда чего-либо и не 18+. Чисто для рекламы. Может кто обладает данной информацией? Цены предлагайте.
Составить техническое задание обмена данными сайта с 1С и CMS
разработать структуру обмена между сайтом и базой 1С.
есть локальный сервер 1С с MS SQL 2014 (полноценный, НЕ express) и сайт работающий на самописной CMS c MS SQL 2014 (полноценный, НЕ express).
Синхронизация всегда происходит в одну сторону из SQL 1C в SQL CMS. Синхронизируются следующие:
Номенклатура - код товара, артикул, технические сво-ва, фотографии, три класса цены и доступное кол-во
Авторизация пользователя происходит по веб сервису 1С через базу 1C.
Требуется специалист по проектированию структур баз данных и обмену данными. Для написания ТЗ на разработку CMS сайта (CMS задействована минимально, вся бизнес логика реализуется в базе).
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