Составить техническое задание обмена данными сайта с 1С и CMS

разработать структуру обмена между сайтом и базой 1С.

есть локальный сервер 1С с MS SQL 2014 (полноценный, НЕ express) и сайт работающий на самописной CMS c MS SQL 2014 (полноценный, НЕ express).

Синхронизация всегда происходит в одну сторону из SQL 1C в SQL CMS. Синхронизируются следующие:

Номенклатура - код товара, артикул, технические сво-ва, фотографии, три класса цены и доступное кол-во

Авторизация пользователя происходит по веб сервису 1С через базу 1C.

Требуется специалист по проектированию структур баз данных и обмену данными. Для написания ТЗ на разработку CMS сайта (CMS задействована минимально, вся бизнес логика реализуется в базе).