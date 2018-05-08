Создание локальной базы данных с поиском по содержанию

Нужны лиды с сайтов [url=http://iqoption.com/]iqoption.com[/url] и [url=https://trade12.com/]trade12.com[/url].ГЕО - Европи. Поля которые нужно: [list=1][*]ФИО [*]номер телефона [/list]работаем только после проверки 10-ти 20-ти лидов(проводим обзвон). цена договорная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в организации разработать и внедрить программу с базойданных, по типу Консультант+, Гарант, в которой будут находится все локальные акты
организации. По базе необходим поиск по содержанию всех документов, с
возможностью внесения новых документов в такую базу. По стоимости
ограничений нет – всё зависит от Вашего предложения.
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