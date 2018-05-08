Создание локальной базы данных с поиском по содержанию

Необходимо в организации разработать и внедрить программу с базойданных, по типу Консультант+, Гарант, в которой будут находится все локальные акты

организации. По базе необходим поиск по содержанию всех документов, с

возможностью внесения новых документов в такую базу. По стоимости

ограничений нет – всё зависит от Вашего предложения.