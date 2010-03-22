Здравствуйте товарищи!!! Занимаясь определеным спектром юридических услуг часто приходится заполнять типовые заявления, бланки, заявки, запросы, отчеты, договора и т. д. Занимаюсь услугами в сфере недвижимого имущества, в этой сфере основная часть форм документов установлена ...
Заполнение базы данных (1)
Создать набор sql, perl, sh скриптов для заполнения базы данных стандартной структуры.
Исходные данные предоставляются в виде набора таблиц MySQL с описанием структуры, а так же начальным "соответствием полей".
Кроме обработки начальных данных нужно выполнить процедуру импорта GIS данных.
Данный проект вплотную переплетается с открытой вакансией (Perl/MySQL developer) поэтому предпочтение будет отдано исполнителю настроенному на длительное сотрудничество
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