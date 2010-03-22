Разработать базу данных на Delphi

Необходимо разработать впринципе простую программу с базой данных на Delphi. Данная программа будет устанавливаться в двух видах - на рабочее место у пользователя в регионе и в центральном офисе. Около 15-20 копий программ будет установлено у пользователей в регионах (в будущем возможна установка до 50 пользователей) и одна центральная база в главном офисе. На местах пользователи один раз в месяц вводят оперативные данные - заполняют две отчетные таблицы и отправляют эти данные по электронной почте в головной офис. В головном офисе эти данные сохраняют в отдельный каталог, где централизованно можно посмотреть данные из всех баз сразу в итоговых отчетах.

Структурно в системе будет несколько таблиц классификаторов данных (справочников), две-четыре таблицы по оперативным данным (документы) и др. служебные таблицы. Выбранному испольнителю будет дано детальное описание таблиц с данными (ТЗ).

Прототип системы есть в 1С 8-ке, пример "Одна из оперативных таблиц" - см.вложенный файл к проекту. К сожалению, из-за того, что на 1С нужно приобретать лицензии - в данном проекте это не подходит.