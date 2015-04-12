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Переделать чертежи в autocad
Есть две фотографии с чертжами. Их нужно обьеденить в один чертеж (некоторые элементы оставить, что-то выкинуть). срок 2 дня. фотки хорошего качества скину в личку и уточню детали.
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