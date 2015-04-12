Переделать чертежи в autocad

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт14 заявок378 просмотров

Есть две фотографии с чертжами. Их нужно обьеденить в один чертеж (некоторые элементы оставить, что-то выкинуть). срок 2 дня. фотки хорошего качества скину в личку и уточню детали.

AutoCAD
10 лет назад
master-color
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

tiger-zp
Валерий 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад