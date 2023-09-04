Проектування макетної плати

Добрый день коллеги! Нужен специалист который умеет считать сметы и знаком с формулами. Исходя их входных параметров по дому нужно вывести формулы для составления сметы. Прикрепляю фото примерной сметы которую нужно сформировать По цене договоримся
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідно розробити і виробити (для тесту) плату на основі 2х ESP32 на smd компонентах.
esp32-S2 - main boar
esp32 звичайний, такий як на esp32 lite з bluetooth - slave boar
для main boar має бути можливість підключення зовнішньої wifi антени
також до main boar буде підключатися tft-display
main та slave board з?єднані між собою по uart - Serial1, gpio 17 - 16, gpio 16 - 17
система живлення має бути загальною, вхідний ток 12-24в. має бути якись регулятор, наприклад MH-KC24, або аналог.
необхідно врахувати можливість підключення перефірії через gpio (sd-карта, sim-800 і т.п.)
можливо можна sim800 та sd-карту додати на плату? з виносом слотів для карт
також необхідно додати можливість заливати прошивку на обидва контролера, можна не через micro-usb, а просто через штекеры
винести декілька точок для загальної «землі» та живлення 5в(вхідне з поніжайки) та 3.3в
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