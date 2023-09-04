Проектування макетної плати

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Необхідно розробити і виробити (для тесту) плату на основі 2х ESP32 на smd компонентах.
esp32-S2 - main boar
esp32 звичайний, такий як на esp32 lite з bluetooth - slave boar

для main boar має бути можливість підключення зовнішньої wifi антени

також до main boar буде підключатися tft-display

main та slave board з?єднані між собою по uart - Serial1, gpio 17 - 16, gpio 16 - 17

система живлення має бути загальною, вхідний ток 12-24в. має бути якись регулятор, наприклад MH-KC24, або аналог.

необхідно врахувати можливість підключення перефірії через gpio (sd-карта, sim-800 і т.п.)

можливо можна sim800 та sd-карту додати на плату? з виносом слотів для карт

також необхідно додати можливість заливати прошивку на обидва контролера, можна не через micro-usb, а просто через штекеры

винести декілька точок для загальної «землі» та живлення 5в(вхідне з поніжайки) та 3.3в

3 месяца назад
chcff
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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