Для разработки интерфейсов крупного SAAS проекта нужен специалист по юзабилити/интерфейсам. Рассматриваются специалисты с хорошим портфолио, и опытом работы на крупных проектах.
Дизайн мобильного приложения
Порядка 6-7 экранов. На андройд. Приложение по подаче объявлений.
Рассматриваются кандидаты имевшие опыт подобной работы.
Выбранный исполнитель
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