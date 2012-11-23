Дизайн мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен8 заявок197 просмотров

Порядка 6-7 экранов. На андройд. Приложение по подаче объявлений.

Рассматриваются кандидаты имевшие опыт подобной работы.

13 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

creativeflow
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
2 дня
Все прошло на высшем уровне!

Заявки фрилансеров

creativeflow
Юрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад