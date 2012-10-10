Переделка шаблона вордпресс

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Закрытнет заявок164 просмотра

Нужно менять интерфейс категории. Материалы должны сортироваться по возрастанию оценки, просмотров и рейтингов.

WordPress
13 лет назад
armsolger
Вараздат 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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