Анимировать элементы игры

Надо сделать UI дизайн (кликабельный) для мобильного приложения. Есть предварительный UX дизайн - будет предоставлен исполнителю проекта. Описание задач и требования - в прикрепленном файле. Этапы работы: [list=1][*]Черновая сборка. Надо будет собрать все экраны вчерне, со всеми элементами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно анимировать элементы мобильной игры. От вас жду сроки и цену
- Похожие заказы
- $190Дизайн мобильных приложений21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно создать дизайн для мобильного приложения. Подробности будут оговорены с фрилансером.Завершен6 лет назад
Макет схема - https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing Android (вертикальный и горизонтальный режим) iOS (вертикальный и горизонтальный режим) Планшет (вертикальный и горизонтальный режим) Можете ознакомится с похожим приложением, но с более ограниченным функционалом "мобильное приложение Bigo Live" Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата только после завершения ...Дизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать приложение. По функционалу данное приложение должно просто копировать сайт vsvmedia.ru Логин: test Пароль: 333111 А именно есть несколько жанров которые переключаются по нажатию на кнопки и простенький плеер, который проигрывает свою музыку в зависимости от выбранного ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
9 шт флаеров для email-рассылки : - письмо за 48 часов до сбора - письмо за 24 часа до сбора - начали сбор средств - собрали 25% - собрали 50% - собрали 90% - выходим на бонус - конец сбора(финиш) - благодарность прикрепляю варианты как ...Завершен6 лет назад
Требуется комплексная разработка дизайна сайта крупного бюро интерьеров: от прототипирования и концепции, до дизайна и мобильной платформы. Отображению на мобильных устройствах следует уделить особое внимание. Полное ТЗ и прочие детали предоставлены лично исполнителю.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн моб. приложения. Подробности в переписке.Завершен6 лет назад
доброго времени суток. меня интересует програма на андроид чтото похожее на приложение ..тачку.. или .. блаблакар.. что в плеймаркете скачивают.Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт6 лет назад
1. в левом нижнем углу сайта etiquette.by находится неработающее облако тегов. ходимо исправить эту ситуацию. 2. необходимо сделать возможность переключения etiquette.by с русского на английский и французский всего содержимого сайта. контент предоставляет заказчик. 3. необходимо модернизировать сайт ...Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $111
Необходимо разработать стильный уникальный Landing Page. Тематика: Выкуп дорогих швейцарских часов Ссылка на старый сайт в приложении,он тоже не плохой,поэтому нужно сделать реально лучше в разы ! Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ...Закрыт6 лет назад