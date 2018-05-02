Анимировать элементы игры

Здравствуйте! Необходимо сделать приложение. По функционалу данное приложение должно просто копировать сайт vsvmedia.ru Логин: test Пароль: 333111 А именно есть несколько жанров которые переключаются по нажатию на кнопки и простенький плеер, который проигрывает свою музыку в зависимости от выбранного ...