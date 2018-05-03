Разработка сайта для интерьерного бюро

Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется комплексная разработка дизайна сайта крупного бюро интерьеров: от прототипирования и концепции, до дизайна и мобильной платформы. Отображению на мобильных устройствах следует уделить особое внимание. Полное ТЗ и прочие детали предоставлены лично исполнителю.

6 лет назад
abter777
Алексей 
54 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
6 лет назад
$1000
15 дней
Не первый раз работаем с Алексеем и всегда сервис на высоком уровне. Можно сделать все в одном месте - от прототипа до размещения на хосте и копирайта. По итогу результатом полностью довольны. Спасибо Алексею.
Благодарю Алексея за сложный, насыщенный деталями, но очень интересный проект. Был рад нашему сотрудничеству!