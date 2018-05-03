Разработка сайта для интерьерного бюро

Надо сделать UI дизайн (кликабельный) для мобильного приложения. Есть предварительный UX дизайн - будет предоставлен исполнителю проекта. Описание задач и требования - в прикрепленном файле. Этапы работы: [list=1][*]Черновая сборка. Надо будет собрать все экраны вчерне, со всеми элементами ...
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Требуется комплексная разработка дизайна сайта крупного бюро интерьеров: от прототипирования и концепции, до дизайна и мобильной платформы. Отображению на мобильных устройствах следует уделить особое внимание. Полное ТЗ и прочие детали предоставлены лично исполнителю.
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