Необходимо простенькое приложение для мобильных устройств

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт11 заявок352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо сделать приложение. По функционалу данное приложение должно просто копировать сайт vsvmedia.ru

Логин: test

Пароль: 333111

А именно есть несколько жанров которые переключаются по нажатию на кнопки и простенький плеер, который проигрывает свою музыку в зависимости от выбранного жанра. 

Интересуют сроки и цена.

6 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 часов назад