Необходимо простенькое приложение для мобильных устройств

Здравствуйте!

Необходимо сделать приложение. По функционалу данное приложение должно просто копировать сайт vsvmedia.ru

Логин: test

Пароль: 333111

А именно есть несколько жанров которые переключаются по нажатию на кнопки и простенький плеер, который проигрывает свою музыку в зависимости от выбранного жанра.

Интересуют сроки и цена.