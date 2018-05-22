Дизайн "Флаеров для e-mail-рассылки"

$50
Дизайн мобильных приложенийЗавершен7 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

9 шт флаеров для email-рассылки : 

- письмо за 48 часов до сбора

﻿- письмо за 24 часа до сбора

﻿- начали сбор средств

﻿- ﻿собрали 25%

﻿- ﻿собрали 50%

﻿- ﻿собрали 90%

﻿- выходим на бонус

﻿- конец сбора(финиш)

- благодарность

прикрепляю варианты как хотим по стилю. Текста будут русские+иврит(дадим их)

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
6 лет назад
$50
2 дня
не однократно сотрудничаю с Александром по дизайну. Как всегда делает круто, быстро и внимателен к деталям. Рекомендую как профессионального дизайнера.
С Михаилом работаем не в первый раз, все супер , четкая задача и приятный в общении! Для таких людей хочется делать очень круто. Спасибо за интересный проект! Мы добились того чего нужно было. Рекомендую однозначно!