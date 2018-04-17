Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок340 просмотров
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Макет схема - https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта

ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing

Android (вертикальный и горизонтальный режим)

iOS (вертикальный и горизонтальный режим)

Планшет (вертикальный и горизонтальный режим)

Можете ознакомится с похожим приложением, но с более ограниченным функционалом "мобильное приложение Bigo Live"

Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата только после завершения и сдачи работы, работа по договору.

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Дизайн мобильного приложения
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coinsdesk
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
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