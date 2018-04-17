Дизайн мобильного приложения

Надо сделать UI дизайн (кликабельный) для мобильного приложения. Есть предварительный UX дизайн - будет предоставлен исполнителю проекта. Описание задач и требования - в прикрепленном файле. Этапы работы: [list=1][*]Черновая сборка. Надо будет собрать все экраны вчерне, со всеми элементами ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет схема - https://p1muht.axshare.com/#g=1&p=главный_экран-карта
ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing
Android (вертикальный и горизонтальный режим)
iOS (вертикальный и горизонтальный режим)
Планшет (вертикальный и горизонтальный режим)
Можете ознакомится с похожим приложением, но с более ограниченным функционалом "мобильное приложение Bigo Live"
Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата только после завершения и сдачи работы, работа по договору.
Высылайте сразу примеры работ по дизайну мобильных приложений которые Вы уже выполняли.
Указывайте точные сроки и точную стоимость
- Похожие заказы
- $190Дизайн мобильных приложений21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать приложение. По функционалу данное приложение должно просто копировать сайт vsvmedia.ru Логин: test Пароль: 333111 А именно есть несколько жанров которые переключаются по нажатию на кнопки и простенький плеер, который проигрывает свою музыку в зависимости от выбранного ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
9 шт флаеров для email-рассылки : - письмо за 48 часов до сбора - письмо за 24 часа до сбора - начали сбор средств - собрали 25% - собрали 50% - собрали 90% - выходим на бонус - конец сбора(финиш) - благодарность прикрепляю варианты как ...Завершен6 лет назад
Требуется комплексная разработка дизайна сайта крупного бюро интерьеров: от прототипирования и концепции, до дизайна и мобильной платформы. Отображению на мобильных устройствах следует уделить особое внимание. Полное ТЗ и прочие детали предоставлены лично исполнителю.Завершен6 лет назад
Необходимо разработать дизайн моб. приложения. Подробности в переписке.Завершен6 лет назад
доброго времени суток. меня интересует програма на андроид чтото похожее на приложение ..тачку.. или .. блаблакар.. что в плеймаркете скачивают.Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт6 лет назад
1. в левом нижнем углу сайта etiquette.by находится неработающее облако тегов. ходимо исправить эту ситуацию. 2. необходимо сделать возможность переключения etiquette.by с русского на английский и французский всего содержимого сайта. контент предоставляет заказчик. 3. необходимо модернизировать сайт ...Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $111
Необходимо разработать стильный уникальный Landing Page. Тематика: Выкуп дорогих швейцарских часов Ссылка на старый сайт в приложении,он тоже не плохой,поэтому нужно сделать реально лучше в разы ! Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю. Работать необходимо до полного утверждения заказчиком ...Закрыт6 лет назад
Ищу дизайнера для доработки нескольких экранов мобильного приложения. Макеты уже готовы в формате Sketch. Требуются замены картинок, фото, кнопок и тд. Нужен ответственный специалист с опытом работы с мобильными интерфейсами в sketch.Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт6 лет назад
Для существующего приложения, нужно разработать ряд "обучающих" шагов/инструкцию для первого контакта с пользователем после установки. Тематика приложения e-commerce , более подробное обсуждение с потенциальным исполнителем. Заявки рассматриваю только от проверенных дизайнеров с отзывами и портфолио.Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт6 лет назад