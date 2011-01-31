Графическое изображение оконных конструкций

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок250 просмотров

Необходимо создать графические изображения оконных конструкций, по аналогии с примерами в приложенном файле. Они должны отличаться уникальностью, креативностью и единой стилистикой.

14 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Хочу отметить творческий и индивидуальный подход! Рекомендую!
Работа с заказчиком оставила только положительные впечатления. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество! Мой "+"

Заявки фрилансеров

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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