Необходимо создать оригинал-макет для изготовления полипропиленовой упаковки для пачек бумажных салфеток форматом 24/24 см (в сложеном виде 12/12 см) конкурсная работа должна содержать 3 эскиза: для пачки салфеток без рисунка, для пачки салфеток с ...
Графическое изображение оконных конструкций
Необходимо создать графические изображения оконных конструкций, по аналогии с примерами в приложенном файле. Они должны отличаться уникальностью, креативностью и единой стилистикой.
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