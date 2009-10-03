Требуется создать дизайн футболки на тему "РОССИЯ", "Патриотическая РОССИЯ" для болельщиков, сувенирная продукция. Футболка должна быть с полной запечаткой, без каких-либо ограничений по дизайну (Пример: http://www.ru8888.ru/images/futbolki/0067.jpg ). При разработке макета можно использовать векторные ...
Логотип + дизайн упаковки
Есть продукт небольших размеров, упакованный в вакуумную упаковку (по запросу пришлю фотографию упаковки).
1. Необходимо придумать для продукта название (бренд)
2. Создать логотип бренда
3. Сделать дизайн упаковки с придуманным логотипом и адресом сайта.
Логотип должен быть такой, чтобы можно было использовать в дальнейшем при разработке дизайна сайта
ТЗ сейчас в процессе разработки. Хотелось бы увидеть портфолио готовых взяться за работу дизайнеров и прицениться.
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