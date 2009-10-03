Логотип + дизайн упаковки

Есть продукт небольших размеров, упакованный в вакуумную упаковку (по запросу пришлю фотографию упаковки).

1. Необходимо придумать для продукта название (бренд)

2. Создать логотип бренда

3. Сделать дизайн упаковки с придуманным логотипом и адресом сайта.

Логотип должен быть такой, чтобы можно было использовать в дальнейшем при разработке дизайна сайта

ТЗ сейчас в процессе разработки. Хотелось бы увидеть портфолио готовых взяться за работу дизайнеров и прицениться.