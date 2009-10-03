Логотип + дизайн упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен70 заявок798 просмотров

Есть продукт небольших размеров, упакованный в вакуумную упаковку (по запросу пришлю фотографию упаковки).

1. Необходимо придумать для продукта название (бренд)

2. Создать логотип бренда

3. Сделать дизайн упаковки с придуманным логотипом и адресом сайта.

Логотип должен быть такой, чтобы можно было использовать в дальнейшем при разработке дизайна сайта

ТЗ сейчас в процессе разработки. Хотелось бы увидеть портфолио готовых взяться за работу дизайнеров и прицениться.

16 лет назад
Maximkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sanchospanchos
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sanchospanchos
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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